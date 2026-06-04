"Мы тебя туда не посылали": капеллан рассказала о самом оскорбительном, что гражданские говорят военным

Капеллан 159-й отдельной механизированной бригады Надежда Клинских с позывным "Надежда" рассказала о самых болезненных высказываниях, которые гражданские допускают в разговорах с военными. По ее словам, подобные фразы не только обесценивают службу защитников, но и формируют ложное представление об их опыте.

В интервью Фокусу она рассказала, что среди наиболее оскорбительных высказываний для военных — утверждения вроде "мы тебя туда не посылали", а также упреки относительно мотивации службы, в частности о якобы заработке денег на войне.

"Мы тебя туда не посылали", разговоры о зарплатах, упреки "вы пошли за деньгами", вопрос "ты убивал? скольких ты убивал?" — даже сами эти слова не должны звучать в адрес военных. Это бред — так говорить о людях, которые защищают страну и благодаря которым другие могут спокойно спать в теплой постели, ходить в ресторан и жить обычной жизнью", — пояснила она.

По ее словам, особенно травматичными являются вопросы о количестве уничтоженных противников или использование оценочных моральных суждений относительно участия в боевых действиях. Она отмечает, что подобные разговоры неприемлемы, ведь игнорируют реальный контекст войны и роль военных в защите гражданской жизни.

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Также Клинских обратила внимание на распространенные стереотипы относительно психического состояния военных. В частности, она отметила, что общество часто боится людей с боевым опытом из-за непонимания понятия посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). По ее убеждению, такие страхи возникают из-за нехватки знаний, а не из-за реальных угроз со стороны ветеранов или действующих военных.

"Один мой побратим стоял в очереди в больнице — уже после увольнения со службы. И там люди начали говорить: "не трогайте его, потому что сейчас будет как-то не так реагировать". Он говорит, что даже сам в тот момент почувствовал себя "как бы не таким". Но это неправильно и это не соответствует действительности. Да, военные меняются во время службы в ВСУ и силах обороны, но к этому нужно относиться с уважением, без предубеждений и стигматизации", — отметила собеседница Фокуса.

В целом, военные меняются во время службы, однако это не является основанием для обесценивания их достоинства или стигматизации. И именно общество должно адаптироваться к людям, которые прошли войну, а не наоборот.

Среди прочего она отметила вопросы благодарности и ответственности гражданского общества. Так, те, кто не присоединился к службе, должны по крайней мере проявлять уважение к тем, кто обеспечивает безопасность страны, и не допускать унизительных высказываний относительно их выбора или опыта.

По ее мнению, важно менять культуру отношения к военным в обществе, ведь именно от этого зависит уровень взаимопонимания между фронтом и тылом.

"Но почему тогда вы не идете служить? Или будьте благодарны, или сами сходите хотя бы на месяц, чтобы изменилось мировоззрение. Боятся — то хотя бы благодарите. Есть два варианта: или в ВСУ, или для ВСУ. И такого подхода "будто для ВСУ", как было в начале, уже фактически не осталось", — добавила она.

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Ранее Фокус писал, что система психиатрической помощи в Украине находится в кризисе: крупные государственные учреждения сокращаются, а новые центры держатся преимущественно на волонтерах и донорах. Из-за войны растет количество людей с ПТСР, депрессией и тревожными расстройствами, однако система не готова к такой нагрузке сейчас и после завершения боевых действий.

Кроме того, психолог Ольга Духнич рассказывала, что после завершения войны Украина уже не вернется к жизни, которая была до 2022 года. По ее словам, обществу придется принять изменения, переосмыслить себя и научиться жить в новых условиях вместо восстановления старого мира.