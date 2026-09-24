Шаховий гамбіт Подоляка: навіщо йому посада віце-президента ФІДЕ

Вибори президента ФІДЕ переросли у скандал в Україні: позаштатний радник президента Михайло Подоляк погодився підтримати російського мільярдера Тимура Турлова, щодо якого введено санкції, та обійняти посаду віцепрезидента федерації. ФШУ заявляє про спробу рейдерського захоплення, експерти — про боротьбу за багату федерацію та "запасний аеродром" для Подоляка.

Напередодні виборів президента ФІДЕ (Міжнародної шахової федерації), які відбулися 26–27 вересня під час Генеральної асамблеї в Самарканді, в Україні вибухнув скандал. Як з’ясувалося, позаштатний радник президента Михайло Подоляк вирішив підтримати кандидата в президенти ФІДЕ Тимура Турлова — який нещодавно був російським мільярдером. До того ж, з жовтня 2022 року він перебуває під санкціями України.

На цей факт звернула увагу Федерація шахів України (ФШУ). З'явилося листування між Подоляком і Турловим, у якому Турлов запропонував Подоляку представляти Україну у керівництві ФІДЕ, запропонувавши йому стати віце-президентом федерації у разі своєї перемоги на виборах. Подоляк у соцмережах відповів на пропозицію згодою, висловивши йому підтримку.

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ФШУ одразу ж заявила, що категорично не підтримує кандидатуру Турлова на керівну посаду у ФІДЕ, а самого Подоляка не уповноважувала представляти Федерацію шахів України у команді Тимура Турлова, тим більше що він не має жодного стосунку до ФШУ.

В організації також заявили, що для включення представника від країни до керівництва ФІДЕ, згідно зі статутом, потрібна рекомендація від національної шахової федерації країни, яку він представляє. А дії Турлова та Подоляка вони розцінюють не інакше як "незаконні та спробу рейдерського захоплення ФШУ".

Кандидат, якого погодився підтримати Подоляк, — Тимур Турлов, уродженець РФ, який у 2022 році отримав громадянство Казахстану. Засновник і генеральний директор Freedom Holding Corp. — компанії, філія якої успішно працювала в Україні до введення санкцій, що діють до 2027 року. А з 2023 року Турлов очолює Федерацію шахів Казахстану.

А боротьба за крісло голови ФІДЕ розгорілася після того, як цю посаду був змушений залишити росіянин Аркадій Дворкович, який потрапив до санкційного списку ЄС у рамках 21-го пакету обмежень. У липні він оголосив, що добровільно складає повноваження голови Міжнародної шахової федерації. Відповідно до Статуту ФІДЕ обов’язки президента взяв на себе віце-президент ФІДЕ, 15-й чемпіон світу з шахів Вішванатан Ананд. До Дворковича ФІДЕ очолював з 1995 року також росіянин Кірсан Ілюмжинов.

А цього року на посаду голови ФІДЕ претендують три кандидати. Окрім вже відомого 38-річного російського бізнесмена Тимура, власника низки інвестиційних фондів і банкіра, балотується Ян Хенрік Бюттнер — відомий німецький бізнесмен і головний спонсор Freestyle Chess, та Вадим Розенштейн — уродженець міста Звягель Житомирської області, який має німецьке громадянство, нині голова логістичної компанії WR Group Holding, яка продовжує працювати з РФ і збільшила свій прибуток з лютого 2022 року в 10 разів.

Подоляк і шахи: на рейдерське захоплення це не схоже

Як розповів Фокусу колишній співробітник Міністерства молоді та спорту Іван Сорочинський, Українська шахова федерація вже висловила свою думку. Але він також підкреслив, що держава, в даному випадку в особі представника влади, не може втручатися та якимось чином регулювати діяльність національних федерацій.

"Ніхто не може діяти в обхід ФШУ. А створювати альтернативні національні федерації — тим більше. Якщо щось подібне трапиться, у такому разі загрожує дискваліфікація на рівні міжнародної асоціації цього виду спорту. І, по суті, лише ФІДЕ може припинити визнання тієї чи іншої національної федерації та визнати іншу, з якою й продовжуватиме співпрацювати. Двох федеральних організацій у одному виді спорту бути не може. Тому не думаю, що в даному випадку може йтися про рейдерське захоплення, точніше, про те, що збираються створити паралельно ще одну ФШУ і таким чином вплинути на голосування за кандидата ФІДЕ", — підкреслює співрозмовник.

Сама ситуація просто неприваблива. Та й позаштатний радник Зеленського до шахів жодного стосунку не має. До того ж розмова була приватною, хоч і з’явилася у відкритих джерелах, підкреслює експерт. А ось сама посада голови міжнародної федерації дуже престижна — тут і почесті, і великі грошові потоки від спонсорів, які часом не враховуються. Тож є за що поборотися.

Федерація шахів — як запасний аеродром

Як би там не було, пропозиція Михайлу Подоляку стати віце-президентом ФІДЕ є дуже привабливою та перспективною, оскільки йому все одно доведеться шукати нове місце роботи, вважає політолог Андрій Золотарьов.

"Це нормально. Нічого дивного в цьому немає. Завжди під кінець, якщо згадати Порошенка, його оточення починало потихеньку підшукувати собі роботу на майбутнє, щоб не залишитися ні з чим. Але це конфліктна тема. Мабуть, триває боротьба за федерацію шахів. А традиційний прийом — наклеїти ярлик: "під санкціями", "проросійські" тощо, це вже усталений пропагандистський штамп. До корпоративних конфліктів і якихось розборок одразу ж підтягується політика. Нічого дивного", — заявляє Фокусу політолог.

Михайло Подоляк, за словами експерта, явно претендує на вигідну посаду. Це вже не є політичною посадою. Там можна й політиком підробляти, й консалтингом займатися, й десь виступати в ролі "говорячої голови". Тобто це така основа, подушка безпеки.

"Просто всіх зачепило те, що Подоляк, як я розумію, намагався пролізти через голову. Я не знайомий із усіма нюансами, але те, що використовують нинішні можливості — це факт. Ось це найбільше схвилювало громадськість. Побачимо, чим це закінчиться", — підсумував політолог.

Як писав Фокус, 7 серпня 1970 року комп’ютери вперше зіграли в шахи між собою. Турнір було проведено з метою з’ясувати, чи здатні машини мислити логічно та приймати рішення, а також для налагодження алгоритмів пошуку. Згодом комп’ютер не раз грав із людьми.

Нагадаємо, відомий український шахіст, уродженець Одеси, В'ячеслав Ейнгорн помер на 70-му році життя. Його називають представником "найпліднішого" покоління в історії одеських шахів.