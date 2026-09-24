Шахматный гамбит Подоляка: зачем ему пост вице-президента ФИДЕ

Выборы президента ФИДЕ обернулись скандалом в Украине: внештатный советник президента Михаил Подоляк согласился поддержать подсанкционного российского миллиардера Тимура Турлова и занять пост вице-президента федерации. ФШУ заявляет о попытке рейдерского захвата, эксперты — о борьбе за богатую федерацию и "запасной аэродром" для Подоляка.

Накануне выборов президента ФИДЕ (Международной шахматной федерации) 26–27 сентября во время Генеральной ассамблеи в Самарканде в Украине разразился скандал. Как оказалось, внештатный советник президента Михаил Подоляк решил поддержать кандидата в президенты ФИДЕ Тимура Турлова — в недавнем прошлом российского миллиардера. Который к тому же с октября 2022 года находится под санкциями Украины.

На этот факт обратила внимание Федерация шахмат Украины (ФШУ). Всплыла переписка между Подоляком и Турловым, в которой Турлов предложил Подоляку представлять Украину в руководстве ФИДЕ, предложив ему стать вице-президентом федерации в случае своей победы на выборах. Подоляк в соцсетях ответил на предложение согласием, выразив ему поддержку.

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ФШУ тут же заявила, что категорически не поддерживает кандидатуру Турлова на руководящую должность в ФИДЕ, а самого Подоляка не уполномочивала представлять Федерацию шахмат Украины в команде Тимура Турлова, тем более что он не имеет никакого отношения к ФШУ.

В организации также заявили, что для включения представителя от страны в руководство ФИДЕ, согласно уставу, требуется представление от национальной шахматной федерации страны, которую он представляет. А действия Турлова и Подоляка они расценивают не иначе как "незаконные и попытку рейдерского захвата ФШУ".

Кандидат, которого согласился поддержать Подоляк, Тимур Турлов — уроженец РФ, который в 2022 году получил гражданство Казахстана. Основатель и генеральный директор Freedom Holding Corp., компания, филиал которой успешно работал в Украине до санкций, которые действуют до 2027 года. А с 2023 года Турлов возглавляет Федерацию шахмат Казахстана.

А борьба за кресло председателя ФИДЕ разгорелась после того, как этот пост вынужден был покинуть россиянин Аркадий Дворкович, после того как попал в санкционный список ЕС в рамках 21-го пакета ограничений. В июле он объявил, что добровольно слагает с себя полномочия главы Международной шахматной федерации. В соответствии с Уставом ФИДЕ обязанности президента взял на себя вице-президент ФИДЕ, 15-й чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд. До Дворковича ФИДЕ руководил с 1995 года тоже россиянин Кирсан Илюмжинов.

А в этом году на пост главы ФИДЕ претендуют три кандидата. Кроме уже известного 38-летнего российского бизнесмена Тимура, владельца ряда инвестиционных фондов и банкира, баллотируется Ян Хенрик Бюттнер — известный немецкий бизнесмен и главный спонсор Freestyle Chess, и Вадим Розенштейн — уроженец города Звягель Житомирской области, имеющий немецкое гражданство, ныне глава логистической компании WR Group Holding, которая продолжает работать с РФ и увеличила свою прибыль с февраля 2022 года в 10 раз.

Подоляк и шахматы: на рейдерский захват не похоже

Как рассказал Фокусу экс-сотрудник Министерства молодёжи и спорта Иван Сорочинский, украинская шахматная федерация уже высказала своё мнение. Но он также подчеркнул, что государство, в данном случае в лице представителя власти, не может вмешиваться и каким-то образом регулировать деятельность национальных федераций.

"Переступать через голову ФШУ никто не может. А создавать альтернативные национальные федерации — тем более. Если что-то подобное произойдёт, в таком случае грозит дисквалификация на уровне международной ассоциации вида спорта. И, по сути, только ФИДЕ может прекратить признание той или иной национальной федерации, признать другую, с которой и будут сотрудничать дальше. Двух федеральных организаций в одном виде спорта быть не может. Поэтому не думаю, что в данном случае речь может идти о рейдерском захвате, точнее, о том, что собираются создать параллельно ещё одну ФШУ и таким образом повлиять на голосование за кандидата ФИДЕ", — подчёркивает собеседник.

Сама ситуация просто некрасивая. Да и внештатный советник Зеленского к шахматам никакого отношения не имеет. Да и беседа велась приватная, хоть и в открытых источниках, подчёркивает эксперт. А вот сама должность главы международной федерации очень престижна — тут и почёт, и большие денежные потоки от спонсоров, порой не учтённые. Так что есть за что потягаться.

Федерация шахмат — как запасной аэродром

Как бы то ни было, но предложение Михаилу Подоляку стать вице-президентом ФИДЕ очень заманчивое и перспективное, так как всё равно ему придётся искать новое место работы, считает политолог Андрей Золотарев.

"Это нормально. Ничего удивительного нет. Всегда под конец, если вспомнить Порошенко, его окружение начинало потихонечку подыскивать себе работу на будущее, чтобы не остаться ни с чем. Но тема конфликтная. Видимо, идёт борьба за федерацию шахмат. А традиционный приём — наклеить ярлык: "подсанкционные", "пророссийские" и так далее, это уже устойчивый пропагандистский штамп. Для корпоративных конфликтов и каких-то разборок тут же подтягивается политика. Ничего удивительного", — заявляет Фокусу политолог.

Михаил Подоляк, по словам эксперта, явно метит на тёплое местечко. Это уже получается не политическая должность. Там можно и политиком подрабатывать, и консалтингом заниматься, и где-то выступать в качестве говорящей головы. То есть это такой базис, подушка безопасности.

"Просто всех задело то, что Подоляк, я так понимаю, пытался пролезть через голову. Нюансами я не владею, но то, что используют нынешние возможности — это факт. Вот это больше всего взбудоражило общественность. Посмотрим, чем закончится", — резюмировал политолог.

Как писал Фокус, 7 августа 1970 года компьютеры впервые сыграли в шахматы между собой. Турнир был проведен с целью установить, смогут ли машины мыслить логически и принимать решения, а также отладки поисковых алгоритмов. Позже компьютер не раз играл с людьми.

Напомним, известный украинский шахматист, уроженец Одессы, Вячеслав Эйнгорн скончался на 70-м году жизни. Его называют представителем "самого плодотворного" поколения в истории одесских шахмат.