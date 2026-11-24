З середини листопада діє норма, згідно з якою посадову особу ТЦК можуть оштрафувати на 170 тис. грн за незаконну постановку на військовий облік. Однак адвокати вважають її недієвою: електронний ключ від системи "Оберіг" є лише у керівників ТЦК — тобто протокол щодо порушника має складати він сам на себе. До того ж довести порушення майже неможливо. Сама норма стосується лише постановки на облік — за незаконне зняття штрафу не передбачено, а мобілізованого, навіть у разі доведеного порушення, не можна демобілізувати без суду, до якого він може не дожити.

З середини листопада діє нова норма закону, згідно з якою співробітника ТЦК можуть притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 170 тисяч гривень за порушення військового обліку. Про це йдеться в Законі № 5038-IX. Тобто вже не тільки військовозобов’язаного можуть оштрафувати за неоновлення військово-реєстраційних даних, непроходження ВЛК тощо, а й самих працівників ТЦК. Але радіти відновленню справедливості ще зарано, вважають юристи.

Цю норму, як би дивно це не звучало, приховали в законі, який спочатку був призначений для регулювання питань боротьби з незаконним використанням банківських карток, рахунків та електронних грошей. Як би там не було, статтю 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУоАП) доповнили новою четвертою частиною.

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Вона встановлює відповідальність за порушення посадовою особою "порядку ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних або резервістів, якщо внаслідок такого порушення на облік взяли особу, яка відповідно до закону взагалі не підлягає постановці на відповідний військовий облік". Санкція — 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 170 000 гривень. Тобто конкретна посадова особа має понести відповідальність.

У цій ситуації, як підкреслює адвокат Роман Сімутін, мова йде не про штраф для всього ТЦК як установи, а про відповідальність конкретної посадової особи, у діях якої встановлено склад адміністративного правопорушення.

"Це стосується ситуацій, коли громадяни повідомляють про незаконне повторне зарахування на військовий облік після зняття з нього або про зміну облікових даних осіб, які згідно із законом не повинні перебувати на відповідному військовому обліку", — підкреслює адвокат у розмові з Фокусом.

Однак сама по собі незгода особи з діями ТЦК ще не означає, що посадова особа автоматично має сплатити 170 тисяч гривень. Для застосування санкції необхідно встановити:

порушення порядку ведення військового обліку;

незаконність постановки особи на облік;

причинно-наслідковий зв'язок між діями посадової особи та наступилими наслідками;

інші обов’язкові ознаки правопорушення.

"Отже, закон не передбачає штрафу за будь-яку помилку ТЦК. Він спрямований на конкретне порушення, яке призвело до незаконного взяття особи на військовий облік", — уточнює Сімутін.

Керівники ТЦК повинні самі накладати на себе штрафи

На думку адвоката Романа Ліхачова, цю зміну в законі на практиці дуже складно застосувати. Спочатку в законі є така норма: посадова особа порушила порядок взяття призовника на військовий облік — і це призвело до того, що особу поставили на облік. Тобто норма складається з двох елементів: по-перше — є посадова особа, по-друге — вона порушила порядок взяття на облік.

"Але на практиці електронний ключ від системи "Оберіг" — це система, куди вносяться дані про військовий облік — є лише у керівників ТЦК. Формально в законодавстві цього не зазначено, але фактично, судячи з того, що я чую від людей, і з огляду на масові порушення, які мали місце, — саме керівник ТЦК вносить до "Оберіг" дані та ставить людей на облік або знімає з нього. Тобто ключ — у нього", — розповідає Фокусу адвокат.

За його словами, виникає питання: якщо людину незаконно ставлять на військовий облік і робить це начальник ТЦК, то хто складатиме на нього протокол за ст. 210.1 КУпАП? Виходить, що начальник ТЦК повинен сам на себе складати протокол і підписувати його.

"Це перше, що мене бентежить у цій конструкції. Друге, що мене бентежить, — це доказова база. Норма звучить так: посадова особа порушила порядок взяття на військовий облік. Але у чому саме має полягати порушення — незрозуміло. Ось приклад. Людину було виключено з військового обліку за рішенням ВЛК (військово-лікарської комісії). Його десь зупинили, перевірили документи, привезли до ТЦК, дали направлення на ВЛК. Ось він отримав нову довідку ВЛК про те, що придатний, — і його поставили на військовий облік. Виходить, формально за документами все нібито правильно. Довести порушення правил військового обліку дуже важко: у посадової особи на руках є довідка ВЛК про те, що людина придатна, і заява, що він сам прийшов, добровільно. Юридично — жодного порушення, адже перевірити, що і як було, неможливо, все відбувається за закритими дверима", — розповідає адвокат.

Залишається лише звернутися до суду, щоб визнати дії співробітників ТЦК незаконними, зокрема щодо постановки на військовий облік. Ось через суд ще можна щось довести — але не на підставі цієї норми закону, підкреслює юрист.

Знову ж таки незрозуміло, як бути зі строками накладення адміністративного стягнення за цією статтею — суд, як правило, не розгляне таку постанову протягом року, враховуючи апеляцію. Потім повідомлять, що строк притягнення до відповідальності минув.

За незаконне зняття з обліку штраф не передбачено

Важливий момент, як підкреслює Роман Ліхачов, полягає в тому, що ця норма стосується лише постановки на військовий облік — а не зняття з нього. Тобто законодавець сформулював її однобічно. Зняття з обліку — це окрема історія, і там корупційний інтерес якраз є, але в цій нормі про нього взагалі не йдеться. Йдеться лише про те, що людину незаконно поставили на облік.

"Тобто виходить: норма стосується лише взяття на облік. Якщо особу незаконно внесли до системи "Оберіг" — передбачено штраф. А якщо незаконно вилучили з обліку — штрафу немає. Хоча за зняття з обліку передбачена кримінальна відповідальність, якщо доведеться факт отримання хабара, — але в цій конкретній нормі штраф за зняття з обліку не передбачений. Штраф застосовується лише до тих, чиї порушення призвели до постановки на облік", — зазначає адвокат.

Ну, навіть якщо вдасться довести порушення під час постановки на військовий облік, з’явиться протокол про порушення. А людина вже мобілізована і служить. У нас же немає механізму — зворотної демобілізації у разі незаконного рішення, окрім рішення суду. А людина ще прослужить рік, якщо доживе до рішення суду. Хоча багато хто не доживає до рішення суду, зазначив адвокат.

"Складається враження, що цю норму прийняли заради піару. Щоб заспокоїти просте населення. Уявіть: людина на вулиці читає, що якщо її ще раз незаконно поставлять на облік — доведеться заплатити 170 тисяч штрафу. Людина каже: ось класні хлопці, молодці, ухвалили. А те, що норма не працює, — це нікого не цікавить. Я пропоную через рік підбити підсумки: скільки осіб притягнуто до відповідальності за цією статтею. Результат, впевнений, здивує", — підкреслив Ліхачов.

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