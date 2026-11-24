С середины ноября действует норма, по которой должностное лицо ТЦК могут оштрафовать на 170 тыс. грн за незаконную постановку на воинский учёт. Однако адвокаты считают её нерабочей: электронный ключ от системы "Оберіг" есть только у начальников ТЦК — то есть протокол на нарушителя должен составлять он сам на себя. К тому же доказать нарушение почти невозможно. Сама норма касается только постановки на учёт — за незаконное снятие штрафа нет, а мобилизованного, даже при доказанном нарушении, нельзя демобилизовать без суда, до которого он может не дожить.

С середины ноября действует новая норма закона, по которой сотрудника ТЦК могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа 170 тысяч гривен за нарушение воинского учёта. Об этом идёт речь в Законе № 5038-IX. То есть уже не только военнообязанного могут оштрафовать за необновление военно-учётных данных, непрохождение ВВК и прочее, а и самих работников ТЦК. Но, радоваться восстановления справедливости, рано, считают юристы.

Данную норму, как это ни странно звучит, спрятали в закон, который изначально был предназначен для регулирования вопроса борьбы с незаконным использованием банковских карт, счетов и электронных денег. Как бы то ни было, статью 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) дополнили новой четвёртой частью.

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Она устанавливает ответственность за нарушение должностным лицом "порядка ведения воинского учёта призывников, военнообязанных или резервистов, если вследствие такого нарушения на учёт взяли человека, который в соответствии с законом вообще не подлежит постановке на соответствующий воинский учёт". Санкция — 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан — 170 000 гривен. То есть конкретное должностное лицо должно понести ответственность.

В данной ситуации, как подчёркивает адвокат Роман Симутин, речь идёт не о штрафе для всего ТЦК как учреждения, а об ответственности конкретного должностного лица, в действиях которого установлен состав административного правонарушения.

"Это актуально для ситуаций, когда граждане сообщают о незаконной повторной постановке на воинский учёт после снятия с него или об изменении учётных данных лиц, которые по закону не должны состоять на соответствующем воинском учёте", — подчёркивает Фокусу адвокат.

Однако само по себе несогласие человека с действиями ТЦК ещё не означает, что должностное лицо автоматически должно заплатить 170 тысяч гривен. Для применения санкции необходимо установить:

нарушение порядка ведения воинского учёта;

незаконность постановки человека на учёт;

причинно-следственную связь между действиями должностного лица и наступившими последствиями;

другие обязательные признаки правонарушения.

"Таким образом, закон не предусматривает штраф за любую ошибку ТЦК. Он направлен на конкретное нарушение, которое привело к незаконной постановке человека на воинский учёт", — конкретизирует Симутин.

Начальники ТЦК сами себя должны штрафовать

По мнению адвоката Романа Лихачова, данное изменение в законе на практике очень сложно применить. Изначально в законе есть такая норма: должностное лицо нарушило порядок взятия призывника на воинский учёт — и это привело к тому, что человека поставили на учёт. То есть норма состоит из двух элементов: первое — есть должностное лицо, второе — оно нарушило порядок взятия на учёт.

"Но на практике электронный ключ от системы "Оберіг" — это система, куда вносят данные о воинском учёте — есть только у начальников ТЦК. Формально в законодательстве так не написано, но по факту, судя по тому, что я слышу от людей и учитывая массовые нарушения, которые были, — именно начальник ТЦК вносит в "Оберіг" данные и ставит людей на учёт или снимает с него. То есть ключ — у него", — рассказывает Фокусу адвокат.

По его словам, возникает вопрос: если человека незаконно ставят на воинский учёт и делает это начальник ТЦК, то кто на него будет составлять протокол по ст. 210.1 КУоАП? Получается, что начальник ТЦК сам на себя должен составлять протокол и подписывать его.

"Это первое, что меня смущает в этой конструкции. Второе, что меня смущает, — это доказательная база. Норма звучит так: должностное лицо нарушило порядок взятия на воинский учёт. Но в чём конкретно должно состоять нарушение — непонятно. Вот пример. Человек был исключён с воинского учёта по решению ВВК (военно-врачебной комиссии). Его где-то остановили, проверили документы, привезли в ТЦК, дали направление на ВВК. Вот он получил новую справку ВВК, что годен, — и его поставили на воинский учёт. Получается, формально всё по документам как бы правильно. Доказать нарушение правил воинского учёта очень тяжело: у должностного лица на руках справка ВВК, что человек годен, и заявление, что он сам пришёл, добровольно. Юридически — никакого нарушения, ведь проверить, что и как было, невозможно, всё делается за закрытыми дверьми", — рассказывает адвокат.

Всё, что остаётся, — обращаться в суд, где признавать действия сотрудников ТЦК незаконными, в частности что касается постановки на воинский учёт. Вот через суд ещё можно что-то доказать — но не через эту норму закона, подчёркивает юрист.

Опять же неясно, как быть со сроками наложения административного взыскания по этой статье — суд, как правило, за год не рассмотрит подобное постановление, учитывая апелляцию. Потом отпишут, что прошёл срок привлечения.

За незаконное снятие с учёта штраф не положен

Важный момент, как подчёркивает Роман Лихачов, в том, что норма касается только постановки на воинский учёт — не снятия с него. То есть законодатель написал её однобоко. Снятие с учёта — это отдельная история, и там коррупционный интерес как раз есть, но в этой норме о нём вообще не идёт речи. Речь только о том, что человека незаконно поставили на учёт.

"То есть получается: норма написана только про взятие на учёт. Если человека незаконно внесли в "Оберіг" — есть штраф. А если незаконно сняли — штрафа нет. Хотя за снятие есть уголовная ответственность, если докажут факт получения взятки, — но в этой конкретной норме штраф за снятие не предусмотрен. Штраф только для тех, чьи нарушения привели к постановке на учёт", — отмечает адвокат.

Ну даже если удастся доказать нарушения при постановке на воинский учёт, появится протокол о нарушении. А человек-то мобилизован и служит. У нас же механизма нет — обратная демобилизация при незаконном решении, кроме решения суда. А человек ещё прослужит год, если доживёт до решения суда. Хотя многие не доживают до решения суда, отметил адвокат.

"Такое впечатление, что приняли эту норму ради пиара. Успокоить простое население. Представьте: человек на улице читает, что если ещё раз незаконно поставят на учёт — будет 170 тысяч штрафа. Человек говорит: вот классные ребята, молодцы, приняли. А то, что норма не работает, — это никого не интересует. Я предлагаю через год подвести итог: сколько лиц привлекли по этой статье. Результат, уверен, удивит", — подчеркнул Лихачов.

А тем временем, украинцам, которые сменили место жительства и не сообщили об этом ТЦК в течение семи дней, грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Однако наказание не применяется автоматически — при рассмотрении дела должны быть проверены обстоятельства нарушения и соблюдение процедуры.

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