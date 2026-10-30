Похищение ветерана, выстрелы и взятка в размере 5500 евро: на Буковине разоблачили сотрудников ТЦК

На Буковине пятеро военнослужащих районного ТЦК и СП вместе с сотрудником правоохранительных органов стали фигурантами дела о пытках, незаконном удержании военнообязанных и получении неправомерной выгоды. Всем шестерым лицам сообщено о подозрении.

Следователи зафиксировали факты систематических издевательств над мужчинами в городе Кицмань. Потерпевших принудительно задерживали на улицах, после чего подвергали пыткам в помещении ТЦК, заставляя дать согласие на призыв в ряды ВСУ, сообщает ГБР.

В ТЦК на Буковине незаконно удерживали людей

Среди доказательств — материалы по резонансному инциденту, произошедшему в начале февраля 2026 года и получившему широкую огласку в СМИ. Во время силового задержания призывника в него выстрелили из оружия травматического действия, в результате чего мужчина получил ранение в ногу. Пострадавшего доставили в ТЦК, где ему отказали в оказании медицинской помощи и заставили самостоятельно извлечь пулю из раны.

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На Буковине выявили возможные злоупотребления со стороны ТЦК Фото: Офис генерального прокурора

Еще один случай произошел 30 сентября 2026 года: сотрудники ТЦК, руководствуясь личной неприязнью, организовали похищение мужчины. Они выследили его и силой затащили в автомобиль возле пешеходного перехода. Как выяснилось, похищенный — ветеран боевых действий, который с оружием в руках защищал Украину с самого начала российского вторжения, в частности воевал вблизи Киева, в Ирпене и Бахмуте.

Кроме того, следователи зафиксировали факт вымогательства и получения взятки в размере 5500 евро за освобождение задержанного военнообязанного.

В целом в деле фигурируют один эпизод похищения человека, четыре эпизода пыток и вымогательства неправомерной выгоды. 21 октября 2026 года все пятеро участников преступной схемы были задержаны в ходе проведения специальной операции.

Начальнику отдела и трем его подчинённым предъявлено подозрение в незаконном лишении свободы или похищении человека (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Четырем военнослужащим сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины), а двум из них — также в пытках (часть 3 статьи 127 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают других возможных потерпевших.

Реакция Черновицкого областного ТЦК и СП

В Черновицком областном ТЦК и СП сообщили, что полностью сотрудничают с правоохранительными органами. Там подчеркнули, что система должна быть очищена от нарушений, а действия отдельных лиц не должны бросать тень на военнослужащих, добросовестно выполняющих свой долг. Также в ведомстве призвали граждан немедленно сообщать о любых случаях неправомерного поведения.

Напомним, что в пресс-службе ВСУ сообщили, что в Вооруженных силах вводится постоянный мониторинг решений ВЛК, будет проводиться проверка обоснованности медицинских заключений и усилен контроль за направлением военнообязанных на осмотры.

Кроме того, СМИ "Думская" сообщало, что слепого жителя Одессы почти пять суток удерживали в ТЦК.