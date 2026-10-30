Викрадення ветерана, постріли і хабар у €5500: на Буковині викрили працівників ТЦК

На Буковині п’ятеро військовослужбовців районного ТЦК та СП разом із правоохоронцем стали фігурантами справи про катування, незаконне утримання військовозобов’язаних та одержання неправомірної вигоди. Усім шістьом особам повідомлено про підозру.

Слідчі задокументували факти систематичного знущання з чоловіків у місті Кіцмань. Потерпілих примусово затримували на вулицях, після чого катували в приміщенні ТЦК, змушуючи дати згоду на призов до лав ЗСУ, повідомляє ДБР.

ТЦК на Буковині незаконно утримували людей

Серед доказів — матеріали щодо резонансного інциденту, який стався на початку лютого 2026 року і набув значного розголосу в ЗМІ. Під час силового затримання війсьовозобов’язаного в нього вистрілили зі зброї травматичної дії, внаслідок чого чоловік отримав поранення ноги. Потерпілого доставили до ТЦК, де йому відмовили в наданні медичної допомоги та змусили самостійно дістати кулю з рани.

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На Буковині викрили ймовірні зловживання ТЦК Фото: Офіс генерального прокурора

Ще один випадок трапився 30 вересня 2026 року: працівники ТЦК, керуючись особистою неприязню, організували викрадення чоловіка. Вони вистежили його та силоміць затягли в автомобіль поблизу пішохідного переходу. Як з’ясувалося, викрадений — ветеран бойових дій, який зі зброєю в руках захищав Україну від початку російського вторгнення, зокрема воював поблизу Києва, в Ірпені та Бахмуті.

Крім того, слідчі зафіксували факт вимагання та отримання хабаря в розмірі 5500 євро за звільнення затриманого військовозобов’язаного.

Загалом у справі фігурують один епізод викрадення людини, чотири епізоди катування та вимагання неправомірної вигоди. 21 жовтня 2026 року всіх п’ятьох учасників злочинної схеми було затримано під час проведення спеціальної операції.

Начальнику відділу та трьом його підлеглим повідомлено про підозру в незаконному позбавленні волі або викраденні людини (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України). Чотирьом військовослужбовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України), а двом із них — також у катуванні (частина 3 статті 127 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють інших можливих потерпілих.

Реакція Чернівецького обласного ТЦК та СП

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП повідомили, що повністю співпрацюють із правоохоронними органами. Там наголосили, що система має бути очищена від порушень, а дії окремих осіб не повинні кидати тінь на військовослужбовців, які сумлінно виконують свій обов’язок. Також у відомстві закликали громадян негайно повідомляти про будь-які випадки неправомірної поведінки.

Нагадаємо, у пресслужбі ЗСУ повідомили, що у Збройних силах запроваджують постійний моніторинг рішень ВЛК, перевірятимуть обґрунтованість медичних висновків та посилять нагляд за направленням військовозобов'язаних на огляди.

Крім того, медіа "Думська" повідомляла, що сліпого мешканця Одеси майже п’ять діб утримували в ТЦК.