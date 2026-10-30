Контроль за работой ВЛК при ТЦК: Драпатый подписал приказ, который не позволит призывать больных

В пресс-службе ВСУ сообщили, что в Вооруженных силах вводится постоянный мониторинг решений ВЛК, будет проводиться проверка обоснованности медицинских заключений и усилен контроль за направлением военнообязанных на осмотры.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал-майор Михаил Драпатый подписал приказ о существенном усилении контроля за работой военно-медицинских комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

"Приказ направлен на повышение качества медицинских осмотров военнообязанных, исключение возможности призыва на военную службу граждан, которые по состоянию здоровья не могут её проходить, а также предотвращение любых проявлений коррупции в ходе мобилизационных мероприятий", – рассказал в комментарии СМИ представитель Главного управления по коммуникациям ВС Украины майор Дмитрий Лиховой.

Видео дня

В соответствии с приказом главнокомандующего вводится тщательный мониторинг обоснованности решений ВЛК. Особое внимание будет уделяться случаям, когда человека признали годным к службе, но впоследствии военно-медицинская комиссия установила его негодность из-за заболеваний, не связанных с прохождением службы. Медицинские учреждения и конкретные специалисты будут нести ответственность за фиктивные или небрежные заключения.

Лиховой подчеркнул, что людей с хроническими заболеваниями, которые могут обостриться уже в первые месяцы военной службы, будут обследовать более тщательно.

Кроме того, он сообщил, что вводится постоянный мониторинг решений ВЛК.

"Для председателей и членов ВЛК при ТЦК и СП будут регулярно организовываться специальные курсы, в частности по современным стандартам диагностики в ходе медицинских осмотров. Кроме того, усиливается контроль за тем, как должностные лица ТЦК и СП направляют военнообязанных на медицинские осмотры, оформляют документы и вносят информацию в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов", – говорится в комментарии.

Лиховой отметил, что эти решения соответствуют принципам, которые главнокомандующий ВС Украины обнародовал в сентябре.

"Среди них — честная оценка реального положения дел, готовность признавать ошибки и исправлять их. Ведь проблемы, о которых умалчивают или которые игнорируют, только усугубляются. Каждый выявленный недостаток должен быть проанализирован и устранен. А жизнь и здоровье людей должны быть приоритетом на всех этапах военной службы", — отметили в Генштабе.

Напомним, что военнослужащие, проходящие лечение за рубежом, теперь могут удаленно пройти военно-медицинскую экспертизу и получить решение ВМЭ.

Ранее главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый запретил комплектовать подразделения военнослужащими, подозреваемыми в коррупции или уже имеющими судимости по коррупционным делам.