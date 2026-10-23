Драпатый запретил принимать в ВСУ коррупционеров: какое новое решение главкома

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый запретил комплектовать подразделения военнослужащими, подозреваемыми в коррупции или уже имеющими приговоры по коррупционным делам, сообщили следователи. Фигурантов будут отстранять от должностей до вынесения решения суда. Какие новые нормы ввел Драпатый на фоне нехватки личного состава в воинских частях и с учетом расследования коррупционных злоупотреблений в армии?

Распоряжение Драпатого о "минимизации коррупционных рисков" в ВСУ появилось 7 сентября, говорится в материале проекта "Наши деньги". Расследователи получили информацию от неназванного источника в украинской армии, который рассказал о новом решении главнокомандующего. В документе указано, как будут наказывать военных, совершивших преступления во время службы, и что будут делать с людьми, фигурировавшими в таких делах, но прошедшими мобилизацию.

Военнослужащие, подозреваемые в коррупции и фигурирующие в делах ГБР, будут отстраняться от должности и подвергаться определенным дисциплинарным взысканиям. При этом командование не будет ждать, пока будут вынесены окончательные судебные приговоры, уточнили следователи на основании полученного документа. Распоряжение Драпатого получили 48 командующих разных уровней: отныне "военные коррупционеры" не смогут занимать спокойные должности, пока в отношении их ведется расследование.

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Реформы в армии — решение Драпатого о военных-коррупционерах Фото: "Наші гроші"

В материале также отмечается, что решение главнокомандующего должно коснуться чиновников и других лиц, которые были осуждены по статьям о коррупции, но были мобилизованы. Выяснилось, что речь идет о 80 фигурантах расследований НАБУ и САП, которые пошли в армию, чтобы избежать наказания. Расследователи "Наши деньги" назвали имена людей, которых могут отстранить от службы после решения Драпатого: они находятся в различных подразделениях ВСУ вместо колоний. Среди них — генеральный директор "Укргазбанка", который дал взятку в 100 тыс. долл. прокурору, брат скандального судьи, получившего 100 тыс. долл. взятки. Также есть сотрудник "Укрзализныци", который мобилизовался в ВСУ сразу же после того, как получил подозрение от следователей: фигурировал в деле о незаконном получении 204 млн грн.

По оценке следователей, решение Драпатого затронет как подозреваемых, так и обвиняемых, если они фигурировали в делах о коррупции. В материале опубликовали фрагмент решения Генштаба с прямым запретом.

Реформы в армии — решение Драпатого о коррупционерах, попавших в ВСУ Фото: "Наші гроші"

В документе отдельно упомянули о службе в ТЦК и СП. Согласно решению Драпатого, туда не будут направлять людей, фигурирующих в делах о коррупции: имеющих непогашенную судимость, являющихся подозреваемыми, привлекавшихся к ответственности за такие преступления. К тому же командиров обязали вести учет таких лиц и следить за их поведением, рассказали следователи.

Реформы в армии — что известно о решении Драпатого

Отметим, что Михаил Драпатый стал главнокомандующим ВСУ летом 2026 года и после этого начал проводить реформы в армии. Одно из решений главнокомандующего касалось 425-го и 225-го отдельных штурмовых полков, которые фигурировали в журналистских расследованиях о насилии в армии.

29 сентября издание "Украинская правда" сообщило со ссылкой на собственные источники, что Драпатый начал проверки офицеров Генерального штаба ВСУ на соответствие должностным обязанностям. Цель главнокомандующего — оставить в командовании только тех офицеров, которые имеют боевой опыт, а остальных — отправить в боевые части для приобретения такого опыта.

Напоминаем, что в августе народные депутаты сообщили об ещё одном направлении реформ в армии — о том, какие изменения произойдут в работе ТЦК и СП.