Реформа ТЦК: в "Слуге народа" рассказали, когда и каких изменений ждать (видео)

В Украине назрела острая потребность в реформировании системы территориальных центров комплектации и социальной поддержки.

Действия ТЦК не всегда отвечают достойному поведению, из-за чего у украинцев существует огромный запрос на справедливость, рассказала в эфире "Новини.LIVE" заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, в новой реформе ТЦК есть предложения включить цифровизацию, где это возможно, а где возможно — изменить сами подходы.

"Мы говорили, что подходы должны опираться на рекрутинг, а не на то, чтоб принудительно людей отправлять на учения, а затем — на службу. Команда, которая работала с экс-министром обороны над пунктами реформа, осталась в оборонном ведомстве. Они могут привести к логическому завершению то, что планировали, и будем надеяться, что у Минобороны это выйдет", — подчеркнула народный депутат.

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По ее словам, у правительства есть определенная стратегия реформы ТЦК.

"Кабмин зафиксировал это в своих планах действий, как приоритет, который нужно выполнить в ближайшее время", — заверила гостья эфира.

Напомним, 25 мая издание РБК-Украина сообщило, что тогдашний министр обороны Михаил Федоров провел закрытую встречу с народными депутатами и сообщил детали новой армейской реформы.

Предполагается, что, среди прочего, изменится система денежного обеспечения для бойцов на передовой, и также для командиров разных уровней и вплоть до главнокомандующего.

Уже 6 июня Федоров рассказал об основных изменениях, которые планируется внедрить в ходе реформы. В частности, он рассказывал о новой системе контрактов, четких сроках службы, рынке рекрутинга.

Также сообщалось, что адвокат рассказал о риске проведения реформы армии.