Реформа ТЦК: у "Слузі народу" розповіли, коли та яких змін слід очікувати (відео)

В Україні виникла гостра потреба у реформуванні системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Дії ТЦК не завжди відповідають гідній поведінці, через що серед українців існує величезний попит на справедливість, розповіла в ефірі "Новини.LIVE" заступниця голови депутатської фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, у новій реформі ТЦК є пропозиції щодо впровадження цифровізації там, де це можливо, а де це можливо — змінити самі підходи.

"Ми говорили, що підходи мають ґрунтуватися на рекрутингу, а не на тому, щоб примусово відправляти людей на навчання, а потім — на службу. Команда, яка працювала з екс-міністром оборони над пунктами реформи, залишилася в оборонному відомстві. Вони можуть довести до логічного завершення те, що планували, і будемо сподіватися, що у Міноборони це вийде", — наголосила народний депутат.

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За її словами, уряд має певну стратегію реформування ТЦК.

"Кабмін зазначив це у своїх планах дій як пріоритет, який потрібно реалізувати найближчим часом", — запевнила гостя ефіру.

Нагадаємо, 25 травня видання РБК-Україна повідомило, що тодішній міністр оборони Михайло Федоров провів закриту зустріч із народними депутатами та оприлюднив подробиці нової армійської реформи.

Передбачається, що, серед іншого, зміниться система грошового забезпечення бійців на передовій, а також командирів різних рівнів аж до головнокомандувача.

Уже 6 червня Федоров розповів про основні зміни, які планується впровадити в ході реформи. Зокрема, він розповідав про нову систему контрактів, чіткі терміни служби та ринок рекрутингу.

Також повідомлялося, що адвокат розповів про ризики проведення реформи армії.