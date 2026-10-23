Драпатий заборонив приймати в ЗСУ корупціонерів: яке нове рішення головкома

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий заборонив комплектувати підрозділи військовими, які підозрюються у корупції або вже мають вироки у корупційних справах, повідомили розслідувачі. Фігурантів будуть відсторонювати з посад до рішення суду. Які нові норми запровадив Драпатий на тлі нестачі людей у військових частинах та з огляду на розслідування про корупційні зловживання в армії?

Розпорядження Драпатого щодо "мінімізації корупційних ризиків" у ЗСУ з'явилось 7 вересня, ідеться у матеріалі проєкту "Наші гроші". Розслідувачі отримали інформацію від неназваного джерела в українській армії, яке розповіло про нове рішення головкома. У документі вказано, як каратимуть військових, які вчинили злочини під час служи, та що робитимуть з людьми, які фігурували у таких справах, але мобілізувались.

Військовослужбовці, які є підозрюваними у корупціях та фігурують у справах ДБР, будуть відсторонювати з посади та застосовувати певні дисциплінарні покарання. При цьому командування не чекатиме, поки з'являться остаточні вироки суду, уточнили розслідувачі на основі отриманого документа. Розпорядження Драпатого отримали 48 командувачів різних рівнів: відтепер "військові корупціонери" не зможуть перебувати на спокійних посадах, поки відносно них іде розслідування.

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Реформи в армії — рішення Драпатого про військових корупціонерів Фото: "Наші гроші"

У матеріалі також зауважили, що рішення головкома має зачепити чиновників та інших осіб, які отримали вироки за статтями про корупцію, але мобілізувались. З'ясувалось, що ідеться про 80 фігурантів розслідувань НАБУ та САП, які пішли в армію, щоб уникнути покарання. Розслідувачі "Наші гроші" назвали імена людей, яких можуть відсторонити від служби після рішення Драпатого: вони перебувають у різних підрозділах ЗСУ, замість колоній. Серед них — СЕО "Укргазбанку", який дав хабар 100 тис. дол. прокурору, брат скандального судді, який отримав 100 тис. дол. хабаря. Також є працівник "Укрзалізниці", який мобілізувався у ЗСУ відразу як отримав підозру від слідчих: проходив у справі про незаконне отримання 204 млн грн.

За оцінкою розслідувачів, рішення Драпатого зачепить і підозрюваних, і обвинувачених, якщо вони фігурували у справах про корупцію. У матеріалі опублікували фрагмент документа Генштабу з прямою забороною.

Реформи в армії — рішення Драпатого про корупціонерів, які пішли у ЗСУ Фото: "Наші гроші"

У документі окремо згадали про службу у ТЦК та СП. Згідно з рішенням Драпатого, туди не відправлятимуть людей, які фігурують у справах про корупцію: мають непогашену судимість, є підозрюваними, притягувались для відповідальності за такі злочини. До всього, командирів зобов'язали вест облік таких осіб та стежити за їхньою поведінкою, розповіли розслідувачі.

Реформи в армії — що відомо про рішення Драпатого

Зазначимо, Михайло Драпатий став головнокомандувачем ЗСУ влітку 2026 року і після цього почав запроваджувати реформи у війську. Одне з рішень головкома стосувалась 425 та 225 окремих штурмових полків, які фігурували у журналістських розслідуваннях по насильство в армії.

29 вересня медіа "Українська правда" повідомило з посиланням на власні джерела, що Драпатий почав перевірки офіцерів Генерального штабу ЗСУ на відповідність посадовим обов'язкам. Мета головкома — залишити у командуванні лише тих офіцерів, які мають бойовий досвід, а решту — відправити у бойові частини для здобуття такого досвіду.

Нагадуємо, у серпні народні депутати повідомили про ще один напрямок реформ в армії — про те, які будуть зміни у роботі ТЦК та СП.