Забыли сообщить ТЦК о переезде: украинцам грозит штраф в десятки тысяч гривен

Украинцам, которые сменили место жительства и не сообщили об этом ТЦК в течение семи дней, грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Однако наказание не применяется автоматически — при рассмотрении дела должны быть проверены обстоятельства нарушения и соблюдение процедуры.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал старший военный юрист юридической компании "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

Ответственность за нарушение правил воинского учета в особый период, в частности во время мобилизации и военного положения, предусмотрена статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По словам юриста, для наложения штрафа необходимо установить обстоятельства нарушения, проверить доказательства и убедиться, что процедура была соблюдена.

"Размер штрафа — от 17 000 до 25 500 гривен. Но ответственность не наступает автоматически: при рассмотрении дела необходимо установить обстоятельства нарушения, проверить доказательства и соблюдение процедуры", — пояснил Лобунько.

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Закон также предусматривает исключения, связанные с доступом к персональным данным через государственные реестры. В некоторых случаях необходимую информацию можно получить посредством электронного взаимодействия между ними.

"Бывают случаи, когда необходимые персональные данные можно получить посредством электронного взаимодействия государственных реестров", — добавил юрист.

Напомним, что военнослужащие, проходящие лечение за рубежом, получили возможность дистанционно пройти военно-медицинскую экспертизу и получить решение ВМЭ.

Ранее главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый запретил привлекать к комплектованию подразделений военнослужащих, фигурирующих в коррупционных делах или уже осужденных за коррупцию.