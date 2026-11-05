Забули повідомити ТЦК про переїзд: українцям загрожує штраф у десятки тисяч гривень

Українцям, які змінили місце проживання та не повідомили про це ТЦК протягом семи днів, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Проте покарання не застосовують автоматично — під час розгляду справи мають перевірити обставини порушення та дотримання процедури.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів старший військовий юрист юридичної компанії "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.

Відповідальність за порушення правил військового обліку в особливий період, зокрема під час мобілізації та воєнного стану, передбачена статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За словами юриста, для накладення штрафу необхідно встановити обставини порушення, перевірити докази та переконатися, що процедуру дотримано.

"Розмір штрафу — від 17 000 до 25 500 гривень. Але відповідальність не настає автоматично: під час розгляду справи треба встановити обставини порушення, перевірити докази й дотримання процедури", — пояснив Лобунько.

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Закон також передбачає винятки, пов’язані з доступом до персональних даних через державні реєстри. У деяких випадках необхідну інформацію можна отримати шляхом електронної взаємодії між ними.

"Бувають випадки, коли потрібні персональні дані можна отримати через електронну взаємодію державних реєстрів", — додав юрист.

Нагадаємо, військовослужбовці, які проходять лікування за кордоном, отримали можливість дистанційно пройти військово-лікарську експертизу та отримати рішення ВЛК.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий заборонив залучати до комплектування підрозділів військових, які фігурують у корупційних справах або вже були засуджені за корупцію.