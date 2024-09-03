Молодик у Діві 3 вересня 2024 року: що можна і не можна робити

Сьогодні, 3 вересня, настає перший осінній Молодик у знаку Діви. Він знаменує час для планування і закладання намірів.

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Період Молодика може сильно вплинути на емоційний стан, є ризик потрапити в складні й заплутані ситуації, варто бути обережнішими. Астрологиня Анжела Перл розповіла, що означає Молодик у Діві та що не можна робити під час цієї фази Місяця.

Що означає Молодик у Діві?

Молодик, який настане сьогодні, 3 вересня, у знаку Діви може впливати на нас за 3 дні до і 3 дні після. Молодик у Діві символізує час очищення, самовдосконалення і підготовки до нового етапу в житті. Діва, як знак, асоціюється з порядком, аналізом, деталями і здоров'ям. У період Молодика в цьому знаку виникає можливість зосередитися на поліпшенні повсякденних звичок, розробці планів і організації.

Цей час підходить для початку проєктів, пов'язаних із роботою над собою, наведенням ладу в житті та відновленням внутрішнього балансу. Енергія Діви допомагає проявити уважність до дрібниць, що сприяє глибшому розумінню своїх потреб і кроків, необхідних для їх досягнення.

Також Молодик у Діві підтримує наміри, пов'язані зі здоров'ям, доглядом за тілом, очищенням фізичного та емоційного простору. Езотерики вважають, що в цей період особливо важливо прислухатися до свого тіла і приділяти увагу психічному здоров'ю.

Молодик у Діві сприятливий для медитацій і практик, спрямованих на гармонізацію внутрішнього світу, роботи із земними енергіями і зміцнення зв'язку з природою.

Що можна робити під час Молодика:

прощати своїх кривдників;

підбивати підсумки;

планувати найближче майбутнє;

вирішувати фінансові питання, роздавати борги;

займатися творчістю;

займатися благодійністю;

фізичні навантаження;

займатися йогою і медитаціями;

робити чекап (комплексне обстеження) організму;

займатися домашніми та побутовими справами.

Що не можна робити в Молодик:

починати нові важливі справи (тільки планувати);

подорожувати, особливо далеко;

робити уколи краси та пластичні операції;

вживати алкоголь і жирну їжу;

здійснювати великі покупки (нерухомість, акції).

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