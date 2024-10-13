Найбільший Супермісяць 2024 року: коли відбудеться і чого чекати

Повня і Супермісяць настануть 17 жовтня о 14:26 за київським часом. Цей повний місяць також стане найбільшим і найяскравішим Супермісяцем у 2024 році.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, що обіцяє нам повний Місяць 17 жовтня в знаку Овна, а також що можна і не можна робити в цей період.

Найбільший Супермісяць 2024 року: коли буде

Супермісяцем називають явище, коли повний Місяць збігається з моментом максимального зближення Місяця із Землею у своїй орбіті — у перигеї. Оскільки Місяць перебуватиме ближче до Землі, ніж зазвичай, він здаватиметься більшим і яскравішим на небі. У жовтні 2024 року повний місяць і найбільший Супермісяць відбудеться 17-го числа о 14:26 за київським часом.

Повний місяць в Овні

Ця Повня відбуватиметься в знаку Овна, що наділяє його енергією рішучості, сміливості та незалежності. Овен — це знак вогняної стихії, відомий своєю активністю, напористістю і прагненням до лідерства. Повний місяць в Овні — це час, коли можуть проявлятися такі аспекти:

завершення проєктів: Овен асоціюється з новими починаннями, але повний місяць завжди символізує завершення якогось етапу. У цей час ви можете помітити результати ваших ініціатив і зусиль, які були розпочаті раніше;

емоційна рішучість: цей повний Місяць підштовхує до дій, прийняття сміливих рішень і впевненості у своїх вчинках. Може виникнути бажання негайно вирішити важливі питання, особливо ті, що потребують особистої відповідальності;

конфліктність та імпульсивність: Повний Місяць в Овні може викликати напруженість і загострити конфліктні ситуації. Люди можуть стати більш імпульсивними та емоційними, схильними до швидких, іноді необдуманих рішень.

Вплив Супермісяця

Оскільки це буде Супермісяць, його вплив буде особливо потужним. Супермісяць посилює вплив звичайного повного місяця, що означає, що емоції та події відчуватимуться гостріше. Люди можуть відчувати напруженість, особливо якщо вони пов'язані з темами Овна — особистою ініціативою, конкуренцією, прагненням до свободи.

Супермісяць часто посилює такі тенденції:

емоційні сплески: ви можете відчувати сильну внутрішню напругу або емоційне напруження, яке підштовхуватиме вас до прийняття важливих рішень. Цей час вимагає особливої уваги до внутрішнього стану, щоб уникнути поспішних висновків і конфліктів;

рішучі кроки: енергія Овна і посилений Супермісяцем Місяць можуть надихнути на сміливі кроки в кар'єрі, стосунках або особистих проєктах. Це час, коли можна усвідомити свої справжні бажання і прагнення та почати діяти;

фізична активність: Овен пов'язаний з активністю і рухом, і під впливом Супермісяця може з'явитися потреба у фізичній активності, спорті або заняттях, які допоможуть вивільнити надлишок енергії.

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