Що покласти під ялинку та як налаштувати енергетику 2025 року на вдачу: поради астрологині для року Змії

Астрологиня Анія Аніма спеціально для Фокусу розповіла, що 2025 рік, який пройде під знаком Змії, — це час глибокої внутрішньої роботи, змін і вдосконалення. За її словами, символ Змії вчить нас позбавлятися зайвого, використовувати свою енергію мудро та бути терплячими до себе й інших.

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2025 рік пройде під символом Змії — часу глибоких змін, мудрості та внутрішньої роботи. Астрологиня Анія Аніма спеціально для Фокусу розповіла, як використовувати енергію цього року, щоб досягти гармонії, стійкості та духовного зростання.

Сила трансформації: чого нас вчить Змія

За словами астрологині, рік Змії — це не про зовнішні амулети чи магічні ритуали. Це рік, коли головний акцент слід зробити на внутрішній роботі. Символ Змії закликає нас: "Скидати стару шкіру" — відмовлятися від застарілих звичок, думок і стереотипів, які більше не служать нашим цілям. Бути мудрими — приймати рішення на основі розсудливості та терпіння. Як пояснила експертка, раціонально використовувати енергію — уникати поспіху й марнотратства, спрямовуючи сили на те, що дійсно важливо.

"Це рік, коли внутрішня трансформація відкриває шлях до гармонії та сталого розвитку. Змія символізує оновлення та духовне зростання", — наголошує Анія Аніма.

Що покласти під ялинку у 2025 році?

Астрологиня пропонує підходити до цього ритуалу осмислено. Ось кілька ідей: предмети-символи, фігурка змії як нагадування про мудрість і трансформацію, монети або зерна — символи достатку й стабільності. Ваш детальний план на наступний рік, щоб закріпити свої цілі. Лист із подяками — напишіть, за що ви вдячні у минулому році: події, уроки, людей чи можливості. Вдячність відкриває шлях до нових благ і налаштовує на позитив.

Головний амулет на 2025 рік

Найсильнішим амулетом, за словами Анії Аніми, є не предмети, а ваші наміри та дії. Покладіть під ялинку своє бажання бути добрішими, мудрішими, людянішими й вдячнішими. Це стане джерелом внутрішньої сили й гармонії, яка працюватиме протягом усього року.

Рік Змії: шлях до внутрішнього спокою та стійкості

За словами експертки, 2025 рік може стати для вас не просто роком тимчасової удачі, а періодом глибоких змін і вдосконалення. Вона додала, що символ Змії закликає розвивати мудрість, зберігати внутрішній баланс і впевнено рухатися до своїх цілей.

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