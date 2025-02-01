Астрологічний прогноз на лютий 2025: ключові дати для важливих справ та процедур

Лютий 2025 року принесе велику кількість сприятливих астрологічних днів для запуску нових проєктів, косметологічних процедур та початку важливих змін у житті. Пам’ятайте про ключові дати, які допоможуть вам досягти успіху та отримати бажані результати!

Related video

Лютий 2025 року принесе чудові можливості для нових починань та косметологічних процедур. Астрологи радять скористатися сприятливими днями, щоб досягти бажаних результатів у бізнесі, особистих проєктах та фізичному стані. Детальніше читайте в прогнозі духовного практика Марі Всесвіт.

Ідеальні дні для запуску нових проєктів та курсу на успіх

За словами експертки, з 1 по 12 лютого — найкращий час для старту нових справ, курсів і марафонів. Вона пояснила, якщо ви плануєте почати новий проєкт чи запускати бізнес, то дні 1, 2, 4, 7, 9, 14, 18, 19, 23, 25 та 26 лютого будуть дуже сприятливими для реалізації ваших планів.

Косметологічні процедури та догляд за собою

Експертка зазначила, що цього місяця зростаючий місяць (з 1 по 12 лютого) ідеальний для нанесення поживних кремів та фарбування волосся. За їїх словами, це також сприятливий період для ін’єкцій краси, ботоксу та омолоджуючих процедур. Для очищення шкіри, пілінгів, епіляції та процедур по тілу краще вибирати спадаючий місяць — з 16 по 26 лютого.

Початок дієти та детокс

Якщо ви плануєте схуднути чи очистити організм, то з 6 лютого, зазначила Марі Всесвіт, це буде ідеальний час для старту дієти. Найкращі дні для детоксу — 9, 13, 16, 18, 21, 23, 24, 27 та 28 лютого.

Несприятливі дні для важливих справ

Експертка наголошує, будьте обережні в період з 3 по 13 лютого, а також з 17 по 21 лютого — це не найкращий час для важливих рішень чи запуску значущих проєктів.

Вона наголосила, що важливо пам'ятати, що 28 лютого о 02:45 відбудеться Новий Місяць, що є ідеальним моментом для планування на наступний місяць і символічного початку нових справ.

"Цей лютий стане чудовою можливістю для самореалізації та оновлення. Плануйте свої важливі справи відповідно до рекомендацій астрологів, і вони обов'язково принесуть успіх!" — резюмувала духовний практик.

Нагадаємо, раніше ми писали, що китайський Новий рік 2025 уже завтра: що можна і не можна робити.

Крім цього, Фокус писав, про календар краси на лютий 2025 року: коли робити процедури.