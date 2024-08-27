Колишній королівський шеф-кухар назвав улюблений перекус королеви Єлизавети ІІ (фото)

За словами Даррена Макгрейді, покійна королева ще з дитинства любила дуже прості сендвічі. Джем для них варили в замку Балморал.

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Покійна королева Великої Британії Єлизавета ІІ мала доступ до найкращих страв, приготованих для неї командою приватних кухарів. Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді, який пропрацював на королівську сім'ю протягом 15 років, назвав її улюблені перекуси, пише Мirror.

Не секрет, що Її Величність між 15:30 і 17:00 любила пити післяобідній чай, на додачу до якого подавали солоні та солодкі частування, включно з булочками та шоколадним бісквітним тортом. Як перекус їй часто приносили простий сендвіч, який вона любила їсти з дитинства.

Шеф-кухар Макгрейді розповів, що одним із улюблених денних частувань королеви були сендвічі (їх часто в Англії називають пенні) з джемом. "Королеві в дитинстві подавали пенні з джемом і відтоді вона їла їх за чаєм. Просто, просто хліб і джем із невеликою кількістю масла — зазвичай полуничний джем. Ми варили джем у замку Балморал із чудової шотландської полуниці з садів", — поділився спогадами Даррен.

Останнє фото королеви Єлизавети, зроблене в замку Балморал Фото: Getty Images

Іншою улюбленою стравою для королеви на полуденок був сендвіч із огірком. Але, за словами шеф-кухаря, це була не проста справа. Він очищав м'якоть огірка картоплечисткою, аж до водянистого насіння. Замість масла він щедро змащував хліб вершковим сиром і ноткою свіжої м'яти, а потім додавав огіркові стрічки. Крім цього, покійна монархиня дотримувалася традиційної корнуольській традиції та часто їла свої булочки, спочатку намазуючи джем, а потім додаючи ложку вершків.

"Вона завжди пила післяобідній чай, де б вона не була у світі. Ми прилетіли до Австралії і були на королівській яхті. Була п'ята година ранку, але для королеви це була п'ята година дня, тому моєю першою роботою було приготування булочок", — розповів Макгрейді.

Нагадаємо, 28 квітня Фокус писав про те, чому королева Єлизавета ІІ тримала улюблені страви в секреті. Її Величності, побоюючись отруєнь, ніколи не подавали молюсків і страви з часником. Але відомо, що покійна королева дуже любила шоколадний торт.