Розкрито зухвалу вимогу принца Луї до Кейт Міддлтон

Менший син принца Вільма часто демонструє свою активну поведінку та характер. Особливо він став улюбленцем публіки після Платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ.

Related video

Принц Луї, наймолодша дитина принца Вільяма та Кейт Міддлтон, має справжній характер. Шестирічного хлопчика часто помічають, коли він поводиться зухвало, смішно "кривляє" свою маму або сміється зі своїм братом Джорджем та сестрою Шарлоттою. Одного разу Луї зробив зухвалий коментар щодо мами Кейт. Про це пише Express.

У 2023 році менший син Кейт та Вільяма допоміг хатині скаутів Аптона, де Луї малював, лагодив доріжку та навіть штовхав тачку поруч з мамою.

Його старший брат, 11-річний принц Джордж, також не залишився осторонь, оскільки він керував копачем під пильним наглядом тата, принца Вільяма. Помітивши старшого брата, принц Луї не втримався і вигукнув Кейт Міддлтон: "Я хочу піти з ним!".

Згодом, доклавши певних зусиль, Луї пригостився підсмаженим зефіром.

І в один момент принц Вільям пожартував: "Тепер ти не почуєш від нього жодного слова", викликавши сміх у людей навколо. Коли захід закінчився, принцеса Кейт заохочувала маленького Луї позбутися своєї палиці, розкривши при цьому його прізвисько: "Постав це на вогонь, Лу-багз (жук — ред.)".

Принц Луї та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Лідер скаутів Саймон Картер пізніше розповів про сімейну поїздку родини Уельських.

"[Принц Луї] був дуже схвильований. Наприкінці вони всі отримали значок Big Help Out, тож усі отримали шарф скаутів", — зазначив він.

Луї часто перебував у центрі уваги, особливо під час своїх витівок на Платиновому ювілеї королеви Єлизавети ІІ, коли він закривав рот своєї матері рукою і великим пальцем тріпав свій ніс.

Принц Луї та Кейт Міддлтон Фото: Getty

Нагадаємо, як Кейт Міддлтон врятувала принца Вільяма.

Також Фокус писав про причину відсутності принца Вільяма на Олімпійських іграх у Парижі.