Від вівсянки до піци: розкрито улюблені страви королівської сім'ї (фото)

Королівська родина може насолоджуватися найрозкішнішими стравами на планеті. Однак у повсякденному житті їхні смакові вподобання досить прості.

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Від державних банкетів до розкішних садових вечірок — королівські страви справді мають відповідати статусу Його Величності. Але у звичайному житті на столі у короля Чарльза ІІІ та решти членів його сім'ї присутня проста їжа. Від улюблених страв британців, таких як риба зі смаженою картоплею, до "основної страви обіду" з курячого бульйону — ось варіанти меню для королівської сім'ї, повідомляє Mirror.

Якій їжі віддає перевагу король Чарльз ІІІ

Король Великої Британії Чарльз ІІІ Фото: Getty

Відомо, що Його Величність починає свій день із простих злаків. На сніданок він їсть здебільшого яйця та кашу. Крім того, Чарльзу обов'язково подають дві сливи, з яких він з'їдає тільки одну.

Чарльз багато років відмовлявся від перекусів і повноцінних обідів. Тепер, під час лікування раку, він відійшов від своєї давньої традиції і з'їдає половину авокадо, щоб підтримувати сили протягом дня.

"З деяким небажанням він тепер їсть щось в обідній час — насправді, перекус. Тепер він з'їдає половину авокадо, щоб підтримувати сили протягом дня. Це важливо, особливо якщо ви хворі", — повідомив інсайдер.

Крім того, король відомий своєю прихильністю до органічної їжі. У нього навіть є свій город, з якого плоди подаються до його столу.

Улюблена їжа королеви Камілли

Королева Камілла Фото: Getty

Кажуть, що королева Камілла не любить нічого кращого за кашу і мед на сніданок. Це підтвердив і її син, кулінарний критик і автор Том Паркер Боулз. За словами Тома, його мати любить "стару добру миску гарячої каші". Вівсянка — улюблена страва короля і королеви, яку поливають щедрою порцією домашнього меду з їхньої особистої пасіки.

"Ні, це просто стара добра вівсянка, приготована з молока, вершків і трохи меду. З деяким небажанням він тепер їсть щось в обідній час — насправді, це перекус", — поділився Боулз.

Камілла віддає перевагу традиційному курячому бульйону з капустою, горошком і квасолею. Також вона любить копченого лосося і креветки, приготовані в горщиках. Крім того, дружина короля, яка має доступ до шеф-кухарів світового класу, також полюбляє час від часу замовляти їжу на винос.

"Її улюблена їжа на винос — це традиційна риба зі смаженою картоплею, загорнута в папір. Цей запах. Краще за справжню рибу зі смаженою картоплею нічого не зрівняється", — зазначив її син Том.

Які страви любить принц Вільям

Принц Вільям Фото: Getty Images

Класична британська страва, смажена курка, як повідомляється, є одним з улюблених обідів принца Вільяма. Але найбільше він обожнює піцу, як і його молодший брат Гаррі. Принц і принцеса Кейт Міддлтон також люблять іноді замовляти їжу на винос, причому їхніми улюбленими стравами є індійські або китайські.

Улюблені страви Кейт Міддлтон

Принцеса Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Кейт зізналася, що її улюблена страва — "каррі, безумовно". Вдома вона любить готувати різні салати та італійську їжу зі своїми дітьми, зокрема пасту карбонара. Коли справа доходить до десертів, королівські особи іноді балують себе. Принцеса Кейт, як повідомляється, любить липкий ірисний пудинг. Також їй подобаються фрукти, ягоди годжі та папайя. Дружина принца Вільяма любить попкорн як низькокалорійний перекус, якщо тільки він не надто солодкий; різні сендвічі, особливо з тонко нарізаними солоними огірками на підсмаженому тості. Однак, її улюбленим перекусом є оливки, і цю перевагу вона розділяє з принцесою Шарлоттою. Але зараз, коли принцеса Уельська проходить лікування від раку, її раціон, найімовірніше, був відкоригований медиками.

Потрібно також зазначити, що в королівській сім'ї існує табу на чотири продукти: цибулю, часник, молюски та фуа-гра.

Нагадаємо, 8 червня Фокус писав про те, де любить проводити літні канікули королівська сім'я.