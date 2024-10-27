От овсянки до пиццы: раскрыты любимые блюда королевской семьи (фото)

Королевская семья может наслаждаться самыми роскошными блюда на планете. Однако в повседневной жизни их вкусовые предпочтения достаточно просты.

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От государственных банкетов до роскошных садовых вечеринок — королевские блюда действительно должны соответствовать статусу Его Величества. Но в обычной жизни на столе у короля Чарльза ІІІ и остальных членов его семьи присутствует простая еда. От любимых блюд британцев, таких как рыба с жареным картофелем, до "основного блюда обеда" из куриного бульона — вот варианты меню для королевской семьи, сообщает Mirror.

Какую еду предпочитает король Чарльз ІІІ

Король Великобритании Чарльз ІІІ Фото: Getty

Известно, что Его Величество начинает свой день с простых злаков. На завтрак он ест в основном яйца и кашу. Кроме того, Чарльзу обязательно подают две сливы, из которых он съедает только одну.

Чарльз много лет отказывался от перекусов и полноценных обедов. Теперь, во время лечения рака, он отошел от своей давней традиции и съедает половину авокадо, чтобы поддерживать силы в течение дня.

"С некоторой неохотой он теперь ест что-то в обеденное время — на самом деле, перекус. Теперь он съедает половину авокадо, чтобы поддерживать силы в течение дня. Это важно, особенно если вы больны", — сообщил инсайдер.

Кроме того, король известен своей приверженностью к органической пище. У него даже есть свой огород, с которого плоды подаются к его столу.

Любимая еда королевы Камиллы

Королева Камилла Фото: Getty

Говорят, что королева Камилла не любит ничего лучше каши и меда на завтрак. Это подтвердил и ее сын, кулинарный критик и автор Том Паркер Боулз. По словам Тома, его мать любит "старую добрую миску горячей каши". Овсянка — любимое блюдо короля и королевы, которое поливается щедрой порцией домашнего меда с их личной пасеки.

"Нет, это просто старая добрая овсянка, приготовленная из молока, сливок и немного меда. С некоторой неохотой он теперь ест что-то в обеденное время — на самом деле, это перекус", — поделился Боулз.

Камилла предпочитает традиционный куриный бульон с капустой, горошком и фасолью. Также она любит копченого лосося и креветки, приготовленные в горшочках. Кроме того, супруга короля, имеющая доступ к шеф-поварам мирового класса, также любит время от времени заказывать еду на вынос.

"Ее любимая еда на вынос — это традиционная рыба с жареным картофелем, завернутая в бумагу. Этот запах. Лучше настоящей рыбы с жареным картофелем ничего не сравнится", — отметил ее сын Том.

Какие блюда любит принц Уилльям

Принц Уильям Фото: Getty Images

Классическое британское блюдо, жареная курица, как сообщается, является одним из любимых обедов принца Уильяма. Но больше всего он обожает пиццу, как и его младший брат Гарри. Принц и принцесса Кейт Миддлтон также любят иногда заказывать еду на вынос, причем их любимыми блюдами являются индийские или китайские.

Любимые блюда Кейт Миддлтон

Принцесса Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Кейт призналась, что ее любимое блюдо — "карри, определенно". Дома она любит готовить разные салаты и итальянскую еду со своими детьми, в частности пасту карбонара. Когда дело доходит до десертов, королевские особы иногда балуют себя. Принцесса Кейт, как сообщается, любит липкий ирисный пудинг. Также ей нравятся фрукты, ягоды годжи и папайя. Жена принца Уильяма любит попкорн в качестве низкокалорийного перекуса, если только он не слишком сладкий; различные сэндвичи, особенно с тонко нарезанными солеными огурцами на поджаренном тосте. Однако, ее любимым перекусом являются оливки, и это предпочтение она разделяет с принцессой Шарлоттой. Но сейчас, когда принцесса Уэльская проходить лечение от рака, ее рацион скорее всего, был откорректирован медиками.

Нужно также отметить, что в королевской семье существует табу на четыре продукта: лук, чеснок, моллюски и фуа-гра.

Напомним, 8 июня Фокус писал о том, где любит проводить летние каникулы королевская семья.