Любимые напитки принцессы Кейт Миддлтон: смузи, газировка, текила, коктейли (фото)

Кейт Міддлтон, яка зараз проходить лікування від раку, не завжди дотримувалася суворого режиму. Раніше вона могла випити не тільки солодкої газованої води, а й стаканчик "Маргарити".

Принцеса Уельська часто супроводжує свого чоловіка принца Вільяма під час королівських виходів, де вона пробує різні напої. Деякі з них пара любить вживати за зачиненими дверима, включно з овочевими смузі та алкогольними коктейлями, пише Hello.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Зелений смузі

За даними журналістів, Кейт Міддлтон для приготування ранкового смузі часто змішує капусту, спіруліну (вид водоростей), матча (листя зеленого чаю), шпинат, ромен, кінзу і чорницю. Можливо, саме в цьому секрет її сяючої шкіри, і, найімовірніше, цей засіб стане для неї незамінним, оскільки після завершення профілактичного курсу хіміотерапії вона приділяє першорядну увагу своєму здоров'ю.

"Ми буквально те, що ми їмо. Думайте про свій раціон як про будівельні блоки вашого тіла. Безумовно можливо домогтися поліпшення стану шкіри зсередини на клітинному рівні за допомогою дієти", — підтвердила колишня королівська дієтологиня Дженніфер Хануей. Вона додала: "Цей смузі буквально напханий антиоксидантами, які борються з вільними радикалами — токсинами довкілля, що позбавляють нас природного сяйва".

Вода

Гідратація має ключове значення, коли у вас такий щільний графік, як у Кейт Міддлтон. Її часто бачили такою, що п'є воду з пляшки, починаючи з чемпіонатів Вімблдону в 2012 і 2021 роках, офіційних зустрічей і закінчуючи Іграми Співдружності.

Зустріч Кейт Міддлтон із Джилл Байден Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Крім перегляду спортивних змагань, принцеса, як відомо, захоплюється такими видами діяльності, як веслування, тому не дивно, що під час тренувань з командою з веслування Sisterhood Cross Channel у неї під рукою була вода, яка допомагала їй підтримувати форму. Відомо навіть, що вона заміняла алкоголь водою на королівських заходах. Під час тосту в Сінгапурі 2012 року вона підняла склянку свіжої, холодної води.

Безалкогольні напої

Коли Кейт хоче надати напою насиченого смаку, який вода просто не може забезпечити, вона може побалувати себе безалкогольним напоєм.

Колишній королівський дворецький Грант Гарролд, який працював з королевою Єлизаветою ІІ, королем Чарльзом ІІІ і принцом Вільямом понад десять років, заявив: "Члени королівської сім'ї люблять газовані напої. У нас завжди були для них газовані напої".

Під час першої вагітності Кейт страждала від ранкової нудоти, їй медики рекомендували вживати багато рідини і газовану колу.

Алкогольні напої

Кейт Міддлтон під час однієї з поїздок до Ірландії була помічена за дегустацією пива "Гіннесс", але це не єдиний спиртний напій, який любить принцеса. Серед її улюблених — текіла і джин з тоніком, останній з яких Вільям, як повідомляється, готує для своєї дружини тихими вечорами вдома.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Іноді в меню також присутні вино і коктейлі, зокрема гостра "Маргарита", яку вона пила на музичному фестивалі Houghton Hall 2023 у Норфолку.

Фото: Getty Images

Крім того, одним з улюблених коктейлів Кейт і Вільяма є коктейль "Crack Baby", що складається з горілки, шампанського і соку маракуї, який подавали на їхньому весіллі у квітні 2011 року.

Нагадаємо, 3 листопада Фокус писав про секрети макіяжу принцеси Кейт Міддлтон.