"Це було жахливо": принц Вільям зізнався, що у нього був найважчий рік у житті (фото)

Принц Вільям під час поїздки до Південної Африки відверто зізнався, як пережив хвороби свого батька і дружини, зазначивши, що дуже пишається їхньою стійкістю в боротьбі з раком.

Принц Вільям, виступаючи вчора, 7 листопада в Кейптауні, розповів про те, що пережив "найважчий рік у своєму житті" після того, як у його дружини, принцеси Кейт Міддлтон, і батька, короля Великої Британії Чарльза ІІІ діагностували рак, повідомляє Daily Mail.

Під час виступу майбутній король розповів про все: від своєї гучної бороди, до свого ставлення до обов'язків члена королівської сім'ї.

Принц Вільям, візит до Південної Африки, 2024 рік Фото: Getty Images

Але найбільше людей зворушить його відповідь на те, яким був для нього минулий рік як для чоловіка, батька і сина. У напрочуд відвертому — і часом емоційному — виступі по завершенні свого офіційного візиту до Південної Африки він визнав, що останні кілька місяців були для нього "жорстокими". Однак принц також сказав, як він "гордий" Кейт і королем за те, що вони з такою гідністю і хоробрістю справляються зі своїми проблемами зі здоров'ям.

"Чесно? Це було жахливо. Це, напевно, був найважчий рік у моєму житті. Тож намагатися пройти через усе інше й утримати все в рамках було дійсно складно. Але я так пишаюся своєю дружиною, я пишаюся своїм батьком за те, що вони впоралися з усім, що вони зробили. Але з точки зору моєї особистої сім'ї, так, це було жорстоко", — зізнався Вільям і додав, що принцеса Уельська зараз "почувається добре".

Крім того, 42-річний Вільям ясно дав зрозуміти, що він має намір продовжувати йти іншою дорогою, ніж його батько і бабуся, коли йдеться про його королівську роль і обов'язки, принаймні на цей момент.

Він визнав, що йому не дуже подобається додаткова відповідальність, яка пов'язана з його відносно новою роллю принца Уельського, але визнає, що це дало йому час і свободу для розроблення великих глобальних ініціатив і можливість дозволити собі "значущі" зміни.

"Це складне питання. Чи подобається мені більше відповідальності? Ні. Для моєї ролі дуже важливо, щоб я робив щось хороше. Щоб я допомагав людям жити і робив щось дійсно значуще", — наголосив принц Уельський.

Нагадаємо, 7 листопада принц Вільям розкрив обіцянку, яку дав доньці Шарлотті.