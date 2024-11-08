"Это было ужасно": принц Уильям признался, что у него был самый тяжелый год в жизни (фото)

Принц Уильям во время поездки в Южную Африку откровенно признался, как пережил болезни своего отца и жены, отметив, что очень гордится их стойкостью в борьбе с раком.

Принц Уильям, выступая вчера, 7 ноября в Кейптауне, рассказал о том, что пережил "самый тяжелый год в своей жизни" после того, как у его жены, принцессы Кейт Миддлтон и отца, короля Великобритании Чарльза ІІІ диагностировали рак, сообщает Daily Mail.

Во время выступления, будущий король рассказал обо всем: от своей нашумевшей бороды, до своего отношения к обязанностям члена королевской семьи.

Принц Уильям, визит в Южную Африку, 2024 год Фото: Getty Images

Но больше всего людей тронет его ответ на то, каким был для него прошедший год как для мужа, отца и сына. В удивительно откровенном — и порой эмоциональном — выступлении по завершении своего официального визита в Южную Африку он признал, что последние несколько месяцев были для него "жестокими". Однако принц также сказал, как он "горд" Кейт и королем за то, что они с таким достоинством и храбростью справляются со своими проблемами со здоровьем.

"Честно? Это было ужасно. Это, наверное, был самый тяжелый год в моей жизни. Так что пытаться пройти через все остальное и удержать все в рамках было действительно сложно. Но я так горжусь своей женой, я горжусь своим отцом за то, что они справились со всем, что они сделали. Но с точки зрения моей личной семьи, да, это было жестоко", — признался Уильям и добавил, что принцесса Уэльская сейчас "чувствует себя хорошо".

Кроме того, 42-летний Уильям ясно дал понять, что он намерен продолжать идти иной дорогой, чем его отец и бабушка, когда речь идет о его королевской роли и обязанностях, по крайней мере на данный момент.

Он признал, что ему не очень нравится дополнительная ответственность, которая связана с его относительно новой ролью принца Уэльского, но признает, что это дало ему время и свободу для разработки крупных глобальных инициатив и возможность позволить себе "значимые" перемены.

"Это сложный вопрос. Нравится ли мне больше ответственности? Нет. Для моей роли очень важно, чтобы я делал что-то хорошее. Чтобы я помогал людям жить и делал что-то действительно значимое", — подчеркнул принц Уэльский.

Напомним, 7 ноября принц Уильям раскрыл обещание, которое дал дочери Шарлотте.