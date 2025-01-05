Принцу Джорджу незабаром заборонять одну звичну річ: у чому причина
11-річний принц Джордж наразі другий у черзі на престол. Перед ним лише батько, принц Вільям.
Майбутнє принца Джорджа незабаром зміниться через королівський протокол. Про це пише Mirror.
Первісток принца Вільяма, на відміну від більшості 11-річних, уже знає, якою буде його майбутня робота. Але батьки не поспішають сильно тренувати сина.
Роберт Джобсон, автор книги "Кетрін: принцеса Уельська", розповів: "Вільям і Кетрін чітко дали зрозуміти королю, що вони мають намір збалансувати королівські обов’язки із сімейним життям, і цього року так буде". Він пояснив, що їхня мета полягає в тому, щоб Джордж, а також Шарлотта і Луї виросли в добре пристосованих дорослих, готових виконувати свої ролі, коли настане час.
Але деякі зміни вже зовсім близько. Повідомляється, що Джордж дуже близький зі своїми братом Луї і сестрою Шарлоттою, але суворе королівське правило їх розлучає.
Джорджу та Шарлотті, які посідають друге та третє місце в черзі на престол відповідно, більше не дозволять подорожувати разом. Правило набуде чинності, коли принцу Джорджу в липні 2025 виповниться 12 років.
Первістку Кейт Міддлтон буде заборонено подорожувати в одному літаку або гелікоптері зі своїм батьком, принцом Вільямом, або його сестрою, принцесою Шарлоттою, за винятком надзвичайних обставин і з чіткого дозволу короля Чарльза III. Цей давній протокол, призначений для захисту королівського престолонаслідування, раніше диктував, що принци Вільям і Гаррі не могли подорожувати разом без спеціального дозволу.
Правило є жорстким, але не без винятків: після розлучення з Діаною, принцесою Уельською, король Чарльз іноді подорожував зі своїми синами.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям планують "побалувати" дітей у цьому році.
Також Фокус писав про враження очевидця від поведінки Кейт Міддлтон.