Чоловік принцеси Беатріс назвав свою найкращу якість

Едоардо Мапеллі Моцці багато років захоплюється дизайном інтер'єрів і досяг на цьому терені видатних результатів.

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41-річний італійський аристократ, засновник елітної компанії нерухомості Banda і чоловік принцеси Беатріс Едоардо Мапеллі Моцці зізнався, що він дуже чесний. Про це він розповів в інтерв'ю AD Middle East.

Як бізнесмен він пишається своїм прозорим підходом до клієнтів.

"Багато людей, ймовірно, кажуть своїм клієнтам те, що вони хочуть почути, але з першого дня ми дуже, дуже чесні", — підкреслив він.

Пристрасть Едоардо до дизайну очевидна в його захопленні "красою недосконалості", яку він описує як "тиху розкіш". Він вважає, що навмисні недосконалості в дизайні мають силу "розповідати історію" і відображати "частину його шляху".

З моменту заснування Banda 2007 року у віці 23 років Едоардо керував проєктуванням приблизно 300 розкішних будинків у Лондоні, вартість яких часто перевищувала 38 мільйонів фунтів стерлінгів. Він вважає свою професію "справжнім привілеєм".

Едоардо Мапеллі Моцці показує в соцмережах результати своєї роботи

2021 року чоловік разом зі своєю дружиною переїхав у фермерський будинок XIX століття в Котсуолдсі, де й розмовляв із журналістами.

Під час розмови Едоардо висловив свою любов до "старих речей, які були відреставровані".

"Я люблю старі речі, які були відреставровані. Створені людиною, а не машиною — у них є душа, у них є енергія. Це набагато цінніше", — наголосив аристократ.

Беатріс і Едоардо вирішили виховувати своїх дітей сім'єю за межами Лондона. Чотири роки тому вони придбали фермерський будинок у Котсуолдсі за 3,5 мільйона фунтів стерлінгів із шістьма спальнями, власним басейном і тенісними кортами на території. Уже у вересні 2021-го в них народилася перша донька Сієнна Елізабет, а в січні 2025-го з'явилася на світ Афіна. В Едоардо також є син Крістофер Вульф, відомий як "Вулфі", від попередніх стосунків з архітекторкою Дарою Хуанг.

Принцеса Беатріс тепло прихилила свого пасинка Фото: Getty

Раніше Фокус писав, що чоловік принцеси Беатріс показав архівні фото з їхнього весілля. Онука покійної королеви Великої Британії Єлизавети II та італійський аристократ одружилися на приватній церемонії в липні 2020 року у Віндзорському замку.