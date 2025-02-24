Муж принцессы Беатрис назвал свое лучшее качество

Эдоардо Мапелли Моцци много лет увлекается дизайном интерьеров и достиг на этом поприще выдающихся результатов.

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41-летний итальянский аристократ, основатель элитной компании недвижимости Banda и муж принцессы Беатрис Эдоардо Мапелли Моцци признался, что он очень честный. Об этом он рассказал в интервью AD Middle East.

Как бизнесмен он гордится своим прозрачным подходом к клиентам.

"Многие люди, вероятно, говорят своим клиентам то, что они хотят услышать, но с первого дня мы очень, очень честны", – подчеркнул он.

Страсть Эдоардо к дизайну очевидна в его восхищении "красотой несовершенства", которую он описывает как "тихую роскошь". Он считает, что преднамеренные несовершенства в дизайне обладают силой "рассказывать историю" и отражать "часть его пути".

С момента основания Banda в 2007 году в возрасте 23 лет Эдоардо руководил проектированием около 300 роскошных домов в Лондоне, стоимость которых часто превышала 38 миллионов фунтов стерлингов. Он считает свою профессию "настоящей привилегией".

Эдоардо Мапелли Моцци показывает в соцсетях результаты своей работы

В 2021 году мужчина вместе со своей женой переехал в фермерский дом XIX века в Котсуолдсе, где и беседовал с журналистами.

Во время разговора Эдоардо выразил свою любовь к "старым вещам, которые были отреставрированы".

"Я люблю стары] вещи, которые были отреставрированы. Созданные человеком, а не машиной – у них есть душа, у них есть энергия. Это гораздо ценнее", – подчеркнул аристократ.

Беатрис и Эдоардо решили растить своих детей семью за пределами Лондона. Четыре года назад они приобрели фермерский дом в Котсуолдсе за 3,5 миллиона фунтов стерлингов с шестью спальнями, собственным бассейном и теннисными кортами на территории. Уже в сентябре 2021-го у них родилась первая дочь Сиенна Элизабет, а в январе 2025-го появилась на свет Афина. У Эдоардо также есть сын Кристофер Вульф, известный как "Вулфи", от предыдущих отношений с архитектором Дарой Хуанг.

Принцесса Беатрис тепло приныла своего пасынка Фото: Getty

Ранее Фокус писал, что муж принцессы Беатрис показал архивные фото с их свадьбы. Внучка покойной королевы Великобритании Елизаветы II и итальянский аристократ поженились на частной церемонии в июле 2020 года в Виндзорском замке.