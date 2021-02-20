Холод — не привід. Насморчаткі, надувні санки, сніговий бластер і інші зимові радості

У скандинавів є приказка про те, що поганої погоди не буває, є тільки поганий одяг. Фокус підібрав аксесуари і пристрої, завдяки яким можна зробити зимові розваги веселішими і комфортнішими.

Ставлення до холодів в північних країнах особливе: їх жителі вважають, що холод не є перешкодою радості і задоволенню від перебування на природі. У норвежців навіть є спеціальне слово — "фрілуфтслів", яке позначає, що на вулицю потрібно виходити, незважаючи ні на що. Найяскравіше ця концепція виражається в тому, як скандинави використовують велосипеди: і влітку, і взимку повсюдно. Напевно ви бачили фото зимових вулиць Осло або Стокгольма, де люди в ділових костюмах і строгих пальто мчать на роботу крізь вітер і завірюху.

Джордж Р. Р. Мартін , американський письменник

Літня дружба зникає швидко, як тане сніг, але зимові друзі — це друзі навік

Чемпіоном в цьому відношенні став місто Оулу на півночі Фінляндії, який вважається світовою столицею зимової їзди на велосипедах і в 2013 році приймав перший конгрес, присвячений такому виду активності. В Оулу — один з найбільш високих індексів поїздок на велосипедах: 32% від усіх поїздок влітку і 12% — взимку, більше тільки в Амстердамі (50% поїздок) і Копенгагені (30%). Любов до велосипедів в Оулу дивовижна тим, що місто знаходиться в субарктичному кліматі і по пʼять місяців в році його вулиці вкриті снігом. Але це не заважає городянам кататися в своє задоволення. Для цього вони "перевзувають" велосипеди в зимові шини з шипами, а міська влада в першу чергу чистить від снігу велодоріжки, і тільки потім — шосе.

"Зимова прогулянка на велосипеді дає багато енергії. Ландшафт дуже красивий, чистий і яскравий! Велодоріжки, як кролики, одягаються в біле на зиму. А ти можеш годинами бути на вулиці і дивитися на цю красу", — розповідає житель міста Пекка Такола про принади прогулянки в тридцятиградусний мороз.

В Україні рідко побачиш велосипедиста взимку. Рідкісні екземпляри зазвичай викликають острах від їх відваги. Фокус не закликає українців масово виїжджати на велосипедах в сніг і мороз, наша інфраструктура надто далека від скандинавської, щоб це можна було робити без шкоди для здоровʼя. Ми підібрали аксесуари і пристрої, завдяки яким можна зробити зимові розваги веселішими і комфортнішими.

Заряд снігу

[ + – ] Сніговий бластер стріляє на відстань до 20 м

Індустрія зимових розваг активно розвивається. Наприклад, для побудови снігових замків випускають пластикові форми веж різної висоти. Маса пристосувань винайдена і для гри в сніжки — здебільшого для того, щоб і "снаряди" ліпити, і рукавиці сильно не мочити. Це, наприклад, рукавички з вбудованими чашами для сніжок, снежколепи — ножиці-ковші для загребания снігу — і арбалети, що стріляють сніжками. Вершина цього творчості — снежкобластери: пластикові іграшкові автомати, над стовбуром яких є три форми для сніжок. Туди потрібно утрамбувати сніг, закрити форми і перемістити їх в дуло. Курок в такому сніжкобластері влаштований, як гумка в рогатці: потрібно його відтягнути — і сніжок полетить. Є різні моделі сніжкобластерів, що відрізняються по потужності. У найбільш просунутих дальність "пострілу" досягає 20 м.

Вішати на вуха

[ + – ] Затишні і теплі навушники

Зимові холоди не привід відмовлятися від улюбленої музики під час прогулянки на вулиці. У таких випадках від навушників, навіть масивних, що закривають вуха, мало допомоги, адже вони анітрохи не гріють. Вирішити цю проблему зголосилася нью-йоркська фірма 180S, яка спеціалізується на аксесуарах-гаджетах. Зокрема, ця компанія випускає теплі навушники з вовни, флісу і екологічного утеплювача Primaloft. Аксесуари випускають двох видів. Найпростіший — з двох шарів тканини, які відкриваються і всередину яких можна вставити музичні навушники. Є в асортименті більш технологічні і дорогі — з уже вбудованими музичними навушниками, які зʼєднуються зі смартфоном за допомогою Bluetooth. Компанія випускає такі теплі аксесуари для чоловіків і жінок, а також для дітей — в цьому випадку можна вибрати веселі навушники в формі панди, собачки або єдинорога.

Чистимо легко

[ + – ] Електролопата сніжною зимою незамінна

У сніжну пору власники автомобілів і будинків щодня махають лопатами, відкопуючи засоби пересування і розчищаючи доріжки та підʼїзди до будинку. У нас традиційно використовують звичайні лопати і потім не можуть розігнутися після перекидання центнерів снігу. Однак в західних країнах придумали, що з цим робити: наприклад, в США поширені снігоприбирачі, які влаштовані так само, як і агрегати для стрижки газону. Різниця тільки в тому, що ножі для різання трави замінені обертовими лопатями, які відкидають сніг. За цим же принципом побудовані електролопати — в їх ковші теж є такі обертові лопаті. Втім, лопати більш екологічні: якщо масивні снігоприбирачі працюють на бензині, то для лопати потрібно зарядити електричний акумулятор. Він має спеціальний захист від холодів і не розрядиться навіть в сильний мороз, а заряду вистачить на 50 хвилин роботи.

Ноги в теплі

[ + – ] Сучасна сушарка для взуття

Мокрі черевики і ноги — звичайна справа сніжною зимою. Ця проблема особливо актуальна для тих, хто з яких-небудь причин щодня виходить на вулицю в одній парі взуття, адже вона сушиться довго і до завтрашнього ранку може залишатися вологою. Спеціально для таких випадків винайшли електричні сушки для взуття.

Наприклад, американська фірма DryGuy постачає сушилку з двома обертовими насадками, які поступово нагрівають повітря до 40ºС. Завдяки цьому навіть масивні лижні черевики сушаться протягом декількох годин, волога випаровується швидко і запаху немає. Притому виробник заявляє, що його виріб безпечний для взуття, яке від такої сушки не деформується, а підкладка не пошкоджується. Подібні сушарки бувають як стаціонарні, так і переносні, які можна брати з собою в подорожі, наприклад на лижні курорти.

Жителі Канади з її тридцятиградусним морозом особливо цінують електросушарки. Їх також використовують, щоб нагріти взуття перед тим, як виходити на вулицю.

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"Насморчатки"

[ + – ] Рукавички + носові хустки = насморчаткі!

Якщо ви проводите багато часу на морозі, то напевно знаєте, що одне з головних незручностей настає, коли очі починають сльозитися, а ніс — текти. Все це лише посилюється, якщо пробути взимку на вулиці довго, коли людина, наприклад, катається на лижах чи сноуборді, гуляє або полює. Для боротьби з непроханими рідинами в хід йде все — від серветок і носовичком до рукава.

Щоб допомогти в таких ситуаціях, американська фірма HaHa Brand придумала спеціальні рукавички — "насморчатки", куди можна безперешкодно сякатися. Вони виготовлені зі спеціального матеріалу, який акумулює тепло, щоб рукам було не холодно. У той же час тканина рукавичок може вбирати багато вологи — як стверджує виробник, в 28 разів більше своєї ваги. Рукавички продаються двох розмірів: більші для чоловіків і меньші — для жінок і дітей від 12 років. Тильну сторону рукавички фірма рекомендує використовувати для витирання носа, а долоні — для витирання сліз.

З вітерцем

[ + – ] Надувні санки: ех, прокачусь!

Щоб весело скочуватися з гірки, необовʼязково витягати на світ божий дідусеві сани з дерева і заліза. Сучасне екіпірування для зимових розваг набагато легше і зручніше, виготовлене з високотехнологічних матеріалів. Наприклад, широко поширені надувні санчата, які виглядають, як коло для плавання, тільки з дном, щоб в ньому можна було сидіти. Такі круглі санчата виготовляються так само, як надувні рибальські човни, — з міцного полівінілхлориду, що витримує екстремально низькі і високі температури — до 40ºС. Зазвичай такі санчата мають додатково захищене, товсте дно, щоб воно не дряпалося і не рвалося, а також дві ручки, за які потрібно триматися, коли спускаєтеся з гірки. Численні виробники пропонують як одномісні круглі санчата, так і великі, до 1 м в діаметрі, щоб туди помістилася вся сімʼя.