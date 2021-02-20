Холод — не повод. Насморчатки, надувные санки, снежный бластер и прочие зимние радости
У скандинавов есть поговорка о том, что плохой погоды не бывает, есть только плохая одежда. Фокус подобрал аксессуары и устройства, благодаря которым можно сделать зимние развлечения веселее и комфортнее.
Отношение к холодам в северных странах особенное: их жители считают, что холода не препятствие радости и удовольствию от пребывания на природе. У норвежцев даже имеется специальное слово — "фрилуфтслив", которое обозначает, что на улицу нужно выходить, невзирая ни на что. Ярче всего эта концепция выражается в том, как скандинавы используют велосипеды: и летом, и зимой повсеместно. Наверняка вы видели фото зимних улиц Осло или Стокгольма, где люди в деловых костюмах и строгих пальто мчатся на работу сквозь ветер и вьюгу.
Летняя дружба исчезает быстро, как тающий снег, но зимние друзья — это друзья навек
Чемпионом в этом отношении стал город Оулу на севере Финляндии, который считается мировой столицей зимней езды на велосипедах и в 2013 году принимал первый конгресс, посвященный такому виду активности. В Оулу — один из наиболее высоких индексов поездок на велосипедах: 32% от всех поездок летом и 12% — зимой, больше только в Амстердаме (50% поездок) и Копенгагене (30%). Любовь к велосипедам в Оулу удивительна тем, что город находится в субарктическом климате и по пять месяцев в году его улицы покрыты снегом. Но это не мешает горожанам кататься в свое удовольствие. Для этого они "переобувают" велосипеды в зимние шины с шипами, а городские власти в первую очередь чистят от снега велодорожки, и только потом — шоссе.
"Зимняя прогулка на велосипеде дает много энергии. Ландшафт очень красивый, чистый и яркий! Велодорожки, как кролики, одеваются в белое на зиму. А ты можешь часами быть на улице и смотреть на эту красоту", — рассказывает житель города Пекка Такола о прелестях прогулки в тридцатиградусный мороз.
В Украине редко увидишь велосипедиста зимой. Редкие экземпляры обычно вызывают оторопь от их отваги. Фокус не призывает украинцев массово выезжать на велосипедах в снег и мороз, наша инфраструктура слишком далека от скандинавской, чтобы это можно было делать без ущерба для здоровья. Мы подобрали аксессуары и устройства, благодаря которым можно сделать зимние развлечения веселее и комфортнее.
Заряд снега
Индустрия зимних развлечений активно развивается. К примеру, для постройки снежных замков выпускают пластиковые формы башен разной высоты. Масса приспособлений изобретена и для игры в снежки — по большей части для того, чтобы и "снаряды" лепить, и варежки сильно не мочить. Это, к примеру, перчатки со встроенными чашами для снежков, снежколепы — ножницы-ковши для загребания снега — и арбалеты, стреляющие снежками. Вершина этого творчества — снежкобластеры: пластиковые игрушечные автоматы, над стволом которых есть три формы для снежков. Туда нужно утрамбовать снег, закрыть формы и переместить их в дуло. Курок в таком снежкобластере устроен, как резинка в рогатке: нужно его оттянуть — и снежок полетит. Есть разные модели снежкобластеров, отличающиеся по мощности. В наиболее продвинутых дальность "выстрела" достигает 20 м.
Вешать на уши
Зимние холода не повод отказываться от любимой музыки во время прогулки на улице. В таких случаях от наушников, даже массивных, закрывающих уши, мало помощи, ведь они нисколько не греют. Решить эту проблему вызвалась нью-йоркская фирма 180S, которая специализируется на аксессуарах-гаджетах. В частности, эта компания выпускает теплые наушники из шерсти, флиса и экологического утеплителя Primaloft. Аксессуары выпускают двух видов. Самый простой — из двух слоёв ткани, которые открываются и внутрь которых можно вставить музыкальные наушники. Есть в ассортименте более технологичные и дорогие — с уже встроенными музыкальными наушниками, сообщающимися со смартфоном с помощью Bluetooth. Компания выпускает такие теплые аксессуары для мужчин и женщин, а также для детей — в этом случае можно выбрать веселые наушники в форме панды, собачки или единорога.Важно
Чистим легко
В снежную пору владельцы автомобилей и домов ежедневно машут лопатами, откапывая средства передвижения и расчищая дорожки и подъезды к дому. У нас традиционно используют обычные лопаты и затем не могут разогнуться после перекидывания центнеров снега. Однако в западных странах придумали, что с этим делать: к примеру, в США распространены снегоуборщики, которые устроены так же, как и агрегаты для стрижки газона. Разница только в том, что ножи для резки травы заменены вращающимися лопастями, отбрасывающими снег. По этому же принципу построены электролопаты — в их ковше тоже есть такие вращающиеся лопасти. Впрочем, лопаты более экологичны: если массивные снегоуборщики работают на бензине, то для лопаты нужно зарядить электрический аккумулятор. Он имеет специальную защиту от холодов и не разрядится даже в сильный мороз, а заряда хватит на 50 минут работы.
Ноги в тепле
Мокрые ботинки и ноги — обычное дело снежной зимой. Эта проблема особенно актуальна для тех, кто по каким-либо причинам ежедневно выходит на улицу в одной паре обуви, ведь она сушится долго и к завтрашнему утру может оставаться влажной. Специально для таких случаев изобрели электрические сушки для обуви.
К примеру, американская фирма DryGuy снабжает сушилку двумя вращающимися насадками, постепенно нагревающими воздух до 40ºС. Благодаря этому даже массивные лыжные ботинки сушатся в течение одного-двух часов, влага испаряется быстро и запаха нет. Притом производитель заявляет, что его изделие безопасно для обуви, которая от такой сушки не деформируется, а ее подкладка не повреждается. Подобные сушилки бывают как стационарные, так и переносные, которые можно брать с собой в путешествия, к примеру на лыжные курорты.
Жители Канады с ее тридцатиградусными морозами особенно ценят электросушилки. Их также используют, чтобы нагреть обувь перед тем, как выходить на улицу.Важно
"Насморчатки"
Если вы проводите много времени на морозе, то наверняка знаете, что одно из главных неудобств наступает, когда глаза начинают слезиться, а нос — течь. Все это лишь усиливается, если пробыть зимой на улице долго, когда человек, к примеру, катается на лыжах или сноуборде, гуляет или охотится. Для борьбы с непрошеными жидкостями в ход идёт всё — от салфеток и носовиков до рукава.
Чтобы помочь в таких ситуациях, американская фирма HaHa Brand придумала специальные перчатки — "насморчатки", куда можно беспрепятственно сморкаться. Они изготовлены из специального материала, аккумулирующего тепло, чтобы рукам было не холодно. В то же время ткань перчаток может впитывать много влаги — как утверждает производитель, в 28 раз больше своего веса. Перчатки продаются двух размеров: крупнее для мужчин и мельче — для женщин и детей от 12 лет. Тыльную сторону перчатки фирма рекомендует использовать для вытирания носа, а ладонную — для вытирания слез.
С ветерком
Чтобы весело скатываться с горки, необязательно вытаскивать на свет божий дедушкины сани из дерева и железа. Современная экипировка для зимних развлечений гораздо легче и удобнее, изготовлена из высокотехнологичных материалов. К примеру, широко распространены надувные сани, которые выглядят, как круг для плавания, только с дном, чтобы в нем мог сидеть человек. Такие круглые санки изготавливаются так же, как надувные рыбацкие лодки, — из прочного поливинилхлорида, выдерживающего экстремально низкие и высокие температуры — до 40ºС. Обычно такие санки имеют дополнительно защищенное, утолщенное дно, чтобы оно не царапалось и не рвалось, а также две ручки, за которые нужно держаться, когда спускаетесь с горки. Многочисленные производители предлагают как одноместные круглые санки, так и большие, до 1 м в диаметре, чтобы туда поместилась вся семья.