У скандинавов есть поговорка о том, что плохой погоды не бывает, есть только плохая одежда. Фокус подобрал аксессуары и устройства, благодаря которым можно сделать зимние развлечения веселее и комфортнее.

Отношение к холодам в северных странах особенное: их жители считают, что холода не препятствие радости и удовольствию от пребывания на природе. У норвежцев даже имеется специальное слово — "фрилуфтслив", которое обозначает, что на улицу нужно выходить, невзирая ни на что. Ярче всего эта концепция выражается в том, как скандинавы используют велосипеды: и летом, и зимой повсеместно. Наверняка вы видели фото зимних улиц Осло или Стокгольма, где люди в деловых костюмах и строгих пальто мчатся на работу сквозь ветер и вьюгу.

Джордж Р. Р. Мартин , американский писатель

Летняя дружба исчезает быстро, как тающий снег, но зимние друзья — это друзья навек

Чемпионом в этом отношении стал город Оулу на севере Финляндии, который считается мировой столицей зимней езды на велосипедах и в 2013 году принимал первый конгресс, посвященный такому виду активности. В Оулу — один из наиболее высоких индексов поездок на велосипедах: 32% от всех поездок летом и 12% — зимой, больше только в Амстердаме (50% поездок) и Копенгагене (30%). Любовь к велосипедам в Оулу удивительна тем, что город находится в суб­арктическом климате и по пять месяцев в году его улицы покрыты снегом. Но это не мешает горожанам кататься в свое удовольствие. Для этого они "переобувают" велосипеды в зимние шины с шипами, а городские власти в первую очередь чистят от снега велодорожки, и только потом — шоссе.

"Зимняя прогулка на велосипеде дает много энергии. Ландшафт очень красивый, чистый и яркий! Велодорожки, как кролики, одеваются в белое на зиму. А ты можешь часами быть на улице и смотреть на эту красоту", — рассказывает житель города Пекка Такола о прелестях прогулки в тридцатиградусный мороз.

В Украине редко увидишь велосипедиста зимой. Редкие экземпляры обычно вызывают оторопь от их отваги. Фокус не призывает украинцев массово выезжать на велосипедах в снег и мороз, наша инфраструктура слишком далека от скандинавской, чтобы это можно было делать без ущерба для здоровья. Мы подобрали аксессуары и устройства, благодаря которым можно сделать зимние развлечения веселее и комфортнее.

Заряд снега

[ + – ] Снежный бластер стреляет на расстояние до 20 м

Индустрия зимних развлечений активно развивается. К примеру, для постройки снежных замков выпускают пластиковые формы башен разной высоты. Масса приспособлений изобретена и для игры в снежки — по большей части для того, чтобы и "снаряды" лепить, и варежки сильно не мочить. Это, к примеру, перчатки со встроенными чашами для снежков, снежколепы — ножницы-ковши для загребания снега — и арбалеты, стреляющие снежками. Вершина этого творчества — снежкобластеры: пластиковые игрушечные автоматы, над стволом которых есть три формы для снежков. Туда нужно утрамбовать снег, закрыть формы и переместить их в дуло. Курок в таком снежкобластере устроен, как резинка в рогатке: нужно его оттянуть — и снежок полетит. Есть разные модели снежкобластеров, отличающиеся по мощности. В наиболее продвинутых дальность "выстрела" достигает 20 м.

Вешать на уши

[ + – ] Уютные и теплые наушники

Зимние холода не повод отказываться от любимой музыки во время прогулки на улице. В таких случаях от наушников, даже массивных, закрывающих уши, мало помощи, ведь они нисколько не греют. Решить эту проблему вызвалась нью-йоркская фирма 180S, которая специализируется на аксессуарах-гаджетах. В частности, эта компания выпускает теплые наушники из шерсти, флиса и экологического утеплителя Primaloft. Аксессуары выпускают двух видов. Самый простой — из двух слоёв ткани, которые открываются и внутрь которых можно вставить музыкальные наушники. Есть в ассортименте более технологичные и дорогие — с уже встроенными музыкальными наушниками, сообщающимися со смартфоном с помощью Bluetooth. Компания выпускает такие теплые аксессуары для мужчин и женщин, а также для детей — в этом случае можно выбрать веселые наушники в форме панды, собачки или единорога.

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Чистим легко

[ + – ] Электролопата снежной зимой незаменима

В снежную пору владельцы автомобилей и домов ежедневно машут лопатами, откапывая средства передвижения и расчищая дорожки и подъезды к дому. У нас традиционно используют обычные лопаты и затем не могут разогнуться после перекидывания центнеров снега. Однако в западных странах придумали, что с этим делать: к примеру, в США распространены снегоуборщики, которые устроены так же, как и агрегаты для стрижки газона. Разница только в том, что ножи для резки травы заменены вращающимися лопастями, отбрасывающими снег. По этому же принципу построены электролопаты — в их ковше тоже есть такие вращающиеся лопасти. Впрочем, лопаты более экологичны: если массивные снегоуборщики работают на бензине, то для лопаты нужно зарядить электрический аккумулятор. Он имеет специальную защиту от холодов и не разрядится даже в сильный мороз, а заряда хватит на 50 минут работы.

Ноги в тепле

[ + – ] Современная сушилка для обуви

Мокрые ботинки и ноги — обычное дело снежной зимой. Эта проблема особенно актуальна для тех, кто по каким-либо причинам ежедневно выходит на улицу в одной паре обуви, ведь она сушится долго и к завтрашнему утру может оставаться влажной. Специально для таких случаев изобрели электрические сушки для обуви.

К примеру, американская фирма DryGuy снабжает сушилку двумя вращающимися насадками, постепенно нагревающими воздух до 40ºС. Благодаря этому даже массивные лыжные ботинки сушатся в течение одного-двух часов, влага испаряется быстро и запаха нет. Притом производитель заявляет, что его изделие безопасно для обуви, которая от такой сушки не деформируется, а ее подкладка не повреждается. Подобные сушилки бывают как стационарные, так и переносные, которые можно брать с собой в путешествия, к примеру на лыжные курорты.

Жители Канады с ее тридцатиградусными морозами особенно ценят электросушилки. Их также используют, чтобы нагреть обувь перед тем, как выходить на улицу.

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"Насморчатки"

[ + – ] Перчатки + носовые платки = насморчатки!

Если вы проводите много времени на морозе, то наверняка знаете, что одно из главных неудобств наступает, когда глаза начинают слезиться, а нос — течь. Все это лишь усиливается, если пробыть зимой на улице долго, когда человек, к примеру, катается на лыжах или сноуборде, гуляет или охотится. Для борьбы с непрошеными жидкостями в ход идёт всё — от салфеток и носовиков до рукава.

Чтобы помочь в таких ситуациях, американская фирма HaHa Brand придумала специальные перчатки — "насморчатки", куда можно беспрепятственно сморкаться. Они изготовлены из специального материала, аккумулирующего тепло, чтобы рукам было не холодно. В то же время ткань перчаток может впитывать много влаги — как утверждает производитель, в 28 раз больше своего веса. Перчатки продаются двух размеров: крупнее для мужчин и мельче — для женщин и детей от 12 лет. Тыльную сторону перчатки фирма рекомендует использовать для вытирания носа, а ладонную — для вытирания слез.

С ветерком

[ + – ] Надувные санки: эх, прокачусь!

Чтобы весело скатываться с горки, необязательно вытаскивать на свет божий дедушкины сани из дерева и железа. Современная экипировка для зимних развлечений гораздо легче и удобнее, изготовлена из высокотехнологичных материалов. К примеру, широко распространены надувные сани, которые выглядят, как круг для плавания, только с дном, чтобы в нем мог сидеть человек. Такие круглые санки изготавливаются так же, как надувные рыбацкие лодки, — из прочного поливинилхлорида, выдерживающего экстремально низкие и высокие температуры — до 40ºС. Обычно такие санки имеют дополнительно защищенное, утолщенное дно, чтобы оно не царапалось и не рвалось, а также две ручки, за которые нужно держаться, когда спускаетесь с горки. Многочисленные производители предлагают как одноместные круглые санки, так и большие, до 1 м в диаметре, чтобы туда поместилась вся семья.