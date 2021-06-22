Легендарний універмаг La Samaritaine відкрився в Парижі після 16 років реконструкції (фото)

Над дизайном інтер'єру працювали кілька фірм зі світовим ім'ям, які зробили все, щоб гармонійно поєднувати історію і сучасність.

У Парижі знову відкрився легендарний універмаг La Samaritaine, який з міркувань безпеки закрили ще у 2005 році і почали там масштабну реконструкцію, пише Wallpaper.

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Цей магазин завжди був популярний серед французів. Його в 1870 році відкрили продавець на імʼя Ернест Коньяк зі своєю дружиною Марі-Луїзою. У міру того, як він розростався, архітектор Франц Журден переконав подружжя побудувати нову будівлю, яка принесе "мистецтво на вулицю". Уже в 1910 році відкрила свої двері світла будівля в стилі ар-нуво, розширена в 1928 році.

У 1970-му році продажі La Samaritaine пішли на спад, і у 2001 році група компаній зі створення предметів розкоші LVMH придбала магазин, який на той момент був у чотирьох старих будівлях. Крім того, був викуплений і багатоквартирний будинок, що прилягає до універмагу. Новий власник погодився його відремонтувати і передати місту як соціальне житло.

Після 16 років судових суперечок і будівництва LVMH нарешті представила змінений практично до невпізнання La Samaritaine.

LVMH найняв чотири окремі фірми для зміни дизайну різних частин магазину, а спеціалізовані підрядники були залучені для кропіткої реконструкції історичних обʼєктів, таких як скляний дах, монументальні сходи, фрески з павичами на верхньому поверсі й емальовані лавові панелі на верхньому поверсі, а також фасад.

Перед японською архітектурною студією SANAA була поставлена ​​задача уніфікувати магазин. Професіонали додали два двори зі скляним дахом і замінили непоказну будівлю 19-го століття на вулиці Ріволі новою будовою, фасад якої був покритий склом.

Хоча недоброзичливці порівнюють цей фасад з фіранкою для душа, він створює сильний мінімалістський контраст з пишним фасадом у стилі модерн, а його прозорі вигини відображають будівлі навколо нього. SANAA також створила скляну мозаїчну підлогу для верхнього рівня будівлі в стилі модерн, посилаючись на скляні підлоги, що покривають весь магазин в оригінальному дизайні Журдена.

Фірма Yabu Pushelberg змінила дизайн інтерʼєру в стилі ар-нуво. Замість внутрішніх стін дизайнери розділили простір килимами і меблями на замовлення простої форми і з класичних матеріалів. Підлоги площею 6000 квадратних метрів, викладені вручну мармуровими вставками. Над ними працювала Карен Пірс з Нью-Йорка.

Кожен рівень La Samaritaine тепер присвячений ретельно підібраній категорії шопінгу. Усюди розкидані 12 унікальних точок продажу їжі, і верхній поверх повністю присвячений обжерливості: тут є хол, бар і ресторан. На цокольному поверсі тепер розташований найбільший у Європі відділ краси, що займає площу 3400 кв. м. Цей відділ був розроблений французьким дизайнером Юбером де Мальєрбом

Крім бутиків, магазинів і ресторанів, в універмазі розташуються офіси, муніципальні квартири, пʼятизірковий готель Cheval Blank і навіть дитячий сад.

На відкритті оновленого обʼєкта з видом на Сену до глави LVMH Бернару Арно, якому належить універмаг, приєднався президент Франції Емманюель Макрон.

"La Samaritaine знову відкриває свої двері. Після 17 років очікування Париж заново відкриває для себе один зі своїх архітектурних шедеврів. Універмаг, як задумали в кінці 19 століття, дитячі сади і соціальне житло. А це 3000 робочих місць! Наша спадщина жвава і здорова!", — написав він у Twitter.

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