Легендарный универмаг La Samaritaine открылся в Париже после 16 лет реконструкции (фото)

Над дизайном интерьера трудились несколько фирм с мировым именем, которые сделали все, чтобы гармонично сочетать историю и современность.

В Париже снова открылся легендарный универмаг La Samaritaine, который из соображений безопасности закрыли в еще 2005 году и начали там масштабную реконструкцию, пишет Wallpaper.

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Этот магазин всегда был популярен среди французов. Его в 1870 году открыли продавец по имени Эрнест Коньяк со своей женой Мари-Луизой. По мере того, как он разрастался, архитектор Франц Журден убедил супругов построить новое здание, которое принесет "искусство на улицу". Уже в 1910 году открыло свои двери светлое здание в стиле ар-нуво, расширенное в 1928 году.

В 1970-м году продажи La Samaritaine пошли на спад, и в 2001 году группа компаний по созданию предметов роскоши LVMH приобрела магазин, который на тот момент представлял собой четыре ветхих здания. Кроме того, был выкуплен и многоквартирный дом, прилегающий к универмагу. Новый владелец согласился его отремонтировать и передать городу как социальное жилье.

После 16 лет судебных споров и строительства LVMH наконец-то представила измененный практически до неузнаваемости La Samaritaine.

LVMH нанял четыре отдельные фирмы для изменения дизайна различных частей магазина, а специализированные подрядчики были привлечены для кропотливой реконструкции исторических объектов, таких как стеклянная крыша, монументальная лестница, фрески с павлинами на верхнем этаже и эмалированные лавовые панели на верхнем этаже, а также фасад.

Перед японской архитектурной студией SANAA была поставлена ​​задача унифицировать магазин. Профессионалы добавили два двора со стеклянной крышей и заменили невзрачное здание 19-го века на улице Риволи новым строением, фасад которого был покрыт стеклом.

Хотя недоброжелатели сравнивают этот фасад с занавеской для душа, он создает сильный минималистский контраст с богато украшенным фасадом в стиле модерн, а его прозрачные изгибы отражают здания вокруг него. SANAA также создала стеклянный мозаичный пол для верхнего уровня здания в стиле модерн, ссылаясь на стеклянные полы, покрывающие весь магазин в оригинальном дизайне Журдена.

Фирма Yabu Pushelberg изменила дизайн интерьера в стиле ар-нуво. Вместо внутренних стен дизайнеры разделили пространство коврами и мебелью на заказ простой формы и из классических материалов. Полы площадью 6000 квадратных метров, выложенные вручную мраморными вставками. Над ними работала Карен Пирс из Нью-Йорка.

Каждый уровень La Samaritaine теперь посвящен тщательно подобранной категории шоппинга. Повсюду разбросаны 12 уникальных точек продажи еды, и верхний этаж полностью посвящен чревоугодию: здесь есть холл, бар и ресторан. На цокольном этаже теперь находится самый большой в Европе отдел красоты, занимающий площадь 3400 кв. м. Этот отдел был разработан французским дизайнером Юбером де Мальербом

Помимо бутиков, магазинов и ресторанов, в универмаге расположатся офисы, муниципальные квартиры, пятизвездочный отель Cheval Blank и даже детский сад.

На открытии обновленного объекта с видом на Сену к главе LVMH Бернару Арно, которому принадлежит универмаг, присоединился президент Франции Эммануэль Макрон.

"La Samaritaine снова открывает свои двери. После 17 лет ожидания Париж заново открывает для себя один из своих архитектурных шедевров. Универмаг, как задумали в конце 19 века, детские сады и социальное жилье. А это 3000 рабочих мест! Наше наследие живо и здорово!", – написал он Twitter.

Ранее сообщалось, что модный дом Louis Vuitton открыл первое в мире кафе Le Café V и ресторан Sugalabo V в своем новом четырехэтажном магазине в Осаке, Япония. Издалека здание напоминает корабль с белыми парусами, несущийся по морю.