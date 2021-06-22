Студент з Джорджії прокинувся трильйонером, інвестувавши $ 20 у маловідому криптовалюту

Чоловікові вже пояснили, що грошей він не отримає, і тимчасово заморозили його акаунт.

Студент-медик Кріс Вільямсон з Манчестера (шат Джорджія, США) близько 8 місяців балувався криптовалютою, і одного ранку виявив, що на його рахунку звідкись з'явилося понад 168 трильйонів доларів, повідомляє Fox 13.

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За словами хлопця, кілька днів тому він вклав $ 20 доларів у маловідому криптовалюту під назвою Rocket Bunny, і вранці на початку наступного тижня цей внесок обернувся дуже великою несподіванкою. Він подивився на рахунок і буквально впав з ліжка, після чого побіг до комп'ютера, увійшов у додаток Coinbase, де побачив величезну цифру.

[ + – ] Побачивши цю суму в телефоні, студент буквально впав з ліжка Фото: Скриншот

Coinbase — це провідний світовий додаток для торгівлі криптовалютою. Він не підтримує Rocket Bunny безпосередньо, але валюту можна купити за допомогою платформи Uniswap, а потім конвертувати назад в іншу валюту, таку як біткоїни або Ethereum, які, у свою чергу, можна перевести на Coinbase у тверду валюту і зняти гроші.

Кріс ще раз перевірив, чи правильну онлайн-монету він купив, оскільки ніхто не виключає шахраїв у мережі, однак, криптовалюта була справжня. Вільямсон чекав, що ця сума піде в будь-який момент, але замість цього в останні кілька днів вона росла.

"У мене є лічильник, і я дійсно зробив скріншот екрану, який показує, як число зростає і зростає", — пояснив студент.

Вільямсон зв'язався з Coinbase, і там повідомили, що знають про те, що трапилося, і вивчають проблему. За їхньою інформацією, трильйони студента не відображають фактичну кількість криптовалюти, яка в нього була. Компанія заявила, що його "статус трильйонера" насправді був викликаний "помилкою відображення", і що її співробітники в Каліфорнії працюють над вирішенням цієї проблеми. Поки питання вирішується, акаунт студента заблокований, і він не може зняти звідти гроші.

У пошуках відповідей на питання про гроші Кріс навіть написав Ілону Маску в надії, що той допоможе розібратися.

Вільямсон зізнався, що якби в нього дійсно були такі гроші, він би в кінцевому підсумку робив те, що робив більшу частину свого життя, — допомагав би людям. Крістофер подбав би про свою сім'ю, купив би житло своїм сестрам і, можливо, відкрив би безкоштовні лікарні. Однак, хлопець розуміє, що цифри на екрані — усього лише цифри, і він ніколи в житті не отримає таких грошей.

"На це важко дивитися, але я просто щосили намагаюся зберігати почуття гумору щодо цього і тримати голову високо", — заявив він у коментарі Newsweek.

Раніше повідомлялося, що пенсіонерка зі штату Флорида, знявши в банкоматі $ 20, виявила в себе на рахунку мільярд доларів. Тепер жінка всіляко намагається знайти власника цих грошей.