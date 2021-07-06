Модні тренди літа 2021: топ-5 головних уборів сезону

Капелюхи, косинки, бейсболки, картузи — вибір головних уборів у цьому сезоні вражає і дає простір для фантазії.

Головні убори в спекотний літній день — це не тільки захист від сонця, але й прекрасна можливість доповнити свій образ. Фокус розбирався в модних головних уборах літа 2021.

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Капелюх

Цей головний убір — must-have сезону літо 2021, який обовʼязково повинен бути в гардеробі будь-якої модниці. Широкополі капелюхи прекрасно захищають обличчя від сонця, а також є незамінним атрибутом на пляжі. Соломʼяні капелюхи, які в цьому сезоні присутні в колекціях багатьох дизайнерів, стануть відмінним доповненням до легкої сукні в квіточку і босоніжок, додавши образу легкості.

Панама

Панама стала справжнім хітом літа 2021. Якщо раніше ця річ асоціювалася у більшості тільки як частина пляжного ансамблю, то зараз дизайнери і просунуті модниці пропонують носити панами в місті, поєднуючи їх зі спортивними костюмами, джинсами і навіть елегантними класичними костюмами-двійками, додавши до образу туфлі на підборах.

Що стосується вибору кольору та матеріалу, то тут все залежить тільки від фантазії і смаку: на вибір пропонуються панами найрізноманітніших відтінків із бавовни, атласу, вʼязані, з вигадливим декором.

Косинка

Із шовку, шифону, атласу, косинки в цьому сезоні стали невідʼємною частиною гардеробу. Їх заплітають у волосся, завʼязують замість резинок, обвʼязують голову або завʼязують на підборідді. У більш прохолодну погоду дизайнери пропонують вибрати косинки з тонкої екошкіри.

Що стосується кольорів, то вони не менш різноманітні, ніж матеріал: квітковий принт, сюрреалістичні зображення, горох, клітинка. Косинка або хустка виглядатимуть цікавіше, якщо їх підібрати в тон до основного наряду або повторити колір якогось елементу аутфіта.

Бейсболка

Популярний головний убір поступово перекочував із кортів і стадіонів у гардероби модниць, далеких від фізкультури і спорту, посівши там своє почесне місце. Бейсболка в цьому сезоні є однією з трендових речей. Її можна носити не тільки зі спортивним одягом, але також із брюками, шортами і джинсами. Цікаво вона виглядатиме з легкою літньою сукнею або сарафаном.

Що стосується вибору кольору та фактури, то варто звернути увагу на яскраві бейсболки з цікавою вишивкою, прикрашені бісером. При цьому стара добра класика з деніму і бавовни теж нікуди не пішла.

Картуз (відкрита бейсболка)

Як і бейсболка, в цьому сезоні картуз перестав бути суто елементом спортивного способу. Все частіше його вдягають, доповнюючи літні ансамблі: хвилясті легкі сукні, шорти, а деякі дизайнери навіть пропонують їх до цілком гламурних нарядів. Цей головний убір не тільки зверне на себе увагу навколишніх, а й захистить від ультрафіолету.

Раніше Фокус пропонував пʼять кращих образів для спекотної погоди, а також розповідав, які купальники будуть наймоднішими цього літа.