Фастфуд на вагу золота. Який вигляд має найдорожча швидка їжа у світі та скільки за неї платять

Картоплю фрі з трюфелями бланшують у шампанському, піцу "Людовик XIII" начиняють ікрою осетра та білуги ... А гамбургер "Золотий хлопчик" покривають сухозлітним золотом.

Золотий бургер

У нідерландському ресторані De Daltons у липні 2021 року приготували найдорожчий у світі бургер під назвою "Золотий хлопчик" вартістю € 5 тис. Першим страву спробував голова Королівської асоціації продуктів харчування та напоїв Робер Вілемсе. Котлету для бургера зробили з японської яловичини вагю, додавши до складу ікру білуги, аляскинского камчатського краба та білий трюфель. Булочку покрили сусальним золотом. За словами Вілемсе, усі інгредієнти чудово поєднувалися.

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[ + – ] Найдорожчий у світі бургер "Золотий хлопчик" коштував € 5 тис

• На приготування "Золотого хлопчика" витратили майже дев'ять годин

• Попередній рекордсмен у категорії найдорожчий бургер у світі коштував € 4971. Його приготували в 2011 році в Орегоні

Картопля фрі з трюфелями

Щоб приготувати найдорожчу в світі картоплю фрі з нью-йоркського ресторану Serendipty3 вартістю $ 200, потрібно бланшувати картоплю в шампанському Dom Perignon з арденським оцтом J. LeBlanc French Champagne. Потім тричі обсмажити в гусячому жирі з південно-західної Франції до хрусткої скоринки. Паралельно до картоплі приготувати соус із трюфельного масла, дрібки борошна, органічних жирних вершків і шматочків швейцарського сиру раклет із трюфелями. Страву посипати тертим сиром Crete Senesi Pecorino Tartufello і 23-каратним харчовим золотим пилом.

[ + – ] Найдорожчу в світі картоплю фрі бланшують у шампанському

• У липні 2021 року картопля фрі з Нью-Йорка потрапила в Книгу рекордів Гіннесса як найдорожча в світі

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• Через високу вартість інгредієнтів страва доступна тільки за попереднім замовленням. Щоб її спробувати, потрібно чекати не менше 48 годин

Піца з коньяком

В італійському місті Агрополі готують найдорожчу в світі піцу під назвою "Людовик XIII". Тісто роблять із органічного арабського борошна, посипаного рожевою австралійською морською сіллю ручного помолу, із додаванням шампанського Krug Clos Du Mesnil і бренді. Для начинки використовують осетрову та ікру білуги розміром до 2 мм із солодким смаком і горіховим ароматом. Доповнює піцу сир моцарела ді буффало, приготований із молока чорних буйволиць. Також у начинку "Людовика XIII" кладуть омарів і лангустів. Як доповнення до піци подають коньяк Louis XIII, на честь якого й названо страву.

[ + – ] Для начинки піци "Людовик XIII" використовують осетрову та ікру білуги

• Піцу готують лише на спецзамовлення, зроблене за 72 години. Стільки часу необхідно для приготування тіста

• Вартість піци досягає $ 12 тис. і залежить від ціни інгредієнтів

Хот-дог із мармурової яловичини

Страва з нью-йоркського бару 230 Fifth Rooftop не один рік вважається найдорожчою в світі. Для її приготування протягом 60 днів висушують мармурову яловичину від японських корів породи вагю. Традиційну булочку-бріош довжиною 1 фут (30 см) підсмажують і змащують маслом із білих трюфелів, органічним шафрановим кетчупом і французькою гірчицею. Сушене м'ясо приправляють чорними трюфелями та кладуть у булочку. Зверху посипають цибулею, карамелізованою в шампанському Dom Perignon і столітньому бальзамічному оцті. Додають капусту, тушковану в шампанському та змішану з чорною ікрою. У кінці кладуть солоний огірочок і листочок із сусального золота.

[ + – ] Сушену мармурову яловичину приправляють чорними трюфелями

• Хот-дог готують за попереднім замовленням, зробленому за 48 годин

Важливо

М'ясо окремо, капуста окремо. Фокус перевірив, наскільки їстівні штучні котлети

• Вартість страви — близько $ 2,5 тис.