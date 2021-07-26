Фастфуд на вес золота. Как выглядит самая дорогая быстрая еда в мире и сколько за нее платят

Картошку фри с трюфелями бланшируют в шампанском, пиццу "Людовик XIII" начиняют икрой осетра и белуги… А гамбургер "Золотой мальчик" покрывают сусальным золотом.

Золотой бургер

В нидерландском ресторане De Daltons в июле 2021 года приготовили самый дорогой в мире бургер под названием "Золотой мальчик" стоимостью €5 тыс. Первым блюдо попробовал председатель Королевской ассоциации продуктов питания и напитков Робер Вилемсе. Котлету для бургера сделали из японской говядины вагю, добавив в состав икру белуги, аляскинского камчатского краба и белый трюфель. Булочку покрыли сусальным золотом. По словам Вилемсе, все ингредиенты замечательно сочетались.

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[ + – ] Самый дорогой в мире бургер "Золотой мальчик" стоил €5 тыс

• На приготовление "Золотого мальчика" потратили почти девять часов

• Предыдущий рекордсмен в категории самый дорогой бургер в мире стоил €4971. Его приготовили в 2011 году в Орегоне

Картофель фри с трюфелями

Чтобы приготовить самую дорогую в мире картошку фри из нью-йоркского ресторана Serendipty3 стоимостью $200, нужно бланшировать картофель в шампанском Dom Perignon с арденским уксусом J. LeBlanc French Champagne. Затем трижды обжарить в гусином жире из юго-западной Франции до хрустящей корочки. Параллельно к картошке приготовить соус из трюфельного масла, щепотки муки, органических жирных сливок и кусочков швейцарского сыра раклет с трюфелями. Блюдо посыпать тертым сыром Crete Senesi Pecorino Tartufello и 23-каратной пищевой золотой пылью.

[ + – ] Самую дорогую в мире картошку фри бланшируют в шампанском

• В июле 2021 года картошка фри из Нью-Йорка попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая дорогая в мире

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• Из-за высокой стоимости ингредиентов блюдо доступно только по предварительному заказу. Чтобы его попробовать, нужно ждать не менее 48 часов

Пицца с коньяком

В итальянском городе Агрополи готовят самую дорогую в мире пиццу под названием "Людовик XIII". Тесто делают из органической арабской муки, посыпанной розовой австралийской морской солью ручного помола, с добавлением шампанского Krug Clos Du Mesnil и бренди. Для начинки используют осетровую и белужью икру размером до 2 мм со сладким вкусом и ореховым ароматом. Дополняет пиццу сыр моцарелла ди буффало, приготовленный из молока черных буйволиц. Также в начинку "Людовика XІІІ" кладут омаров и лангустов. В качестве дополнения к пицце подают коньяк Louis XIII, в честь которого и названо блюдо.

[ + – ] Для начинки пиццы "Людовик XIII" используют осетровую и белужью икру

• Пиццу готовят только по спецзаказу, сделанному за 72 часа. Столько времени необходимо для приготовления теста

• Стоимость пиццы достигает $12 тыс. и зависит от цены ингредиентов

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Хот-дог с мраморной говядиной

Блюдо из нью-йоркского бара 230 Fifth Rooftop не один год считается самым дорогим в мире. Для его приготовления в течение 60 дней высушивают мраморную говядину от японских коров породы вагю. Традиционную булочку-бриошь длиной 1 фут (30 см) поджаривают и смазывают маслом из белых трюфелей, органическим шафрановым кетчупом и французской горчицей. Сушеное мясо приправляют черными трюфелями и кладут в булочку. Сверху посыпают луком, карамелизированным в шампанском Dom Perignon и столетнем бальзамическом уксусе. Добавляют капусту, тушенную в шампанском и смешанную с чёрной икрой. В конце кладут солёный огурчик и листик из сусального золота.

[ + – ] Сушеную мраморную говядину приправляют черными трюфелями

• Хот-дог готовят по предварительному заказу, сделанному за 48 часов

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• Стоимость блюда — около $2,5 тыс.