Обмануть весы. Как сохранить фигуру, не отказываясь от привычки есть на ночь

Диетологи во всем мире настаивают, что последний прием пищи должен быть не позднее, чем за три часа до отхода ко сну. Только при таком режиме питания можно сохранить и здоровье, и фигуру.

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Однако реальность вносит свои корректировки: иногда бывает, что нормально поесть у человека нет никакой возможности. Потому ужин начинается часов в 9 вечера или позже.

Конечно, это неправильно. Но что делать, если есть хочется так сильно, что без еды не уснуть?

Режим питания у всех должен быть индивидуальным. Не вижу в этой ситуации особых проблем. Уверена, что питание должно быть подстроено под индивидуальный ритм жизни конкретного человека, а не под общие рекомендации врачей.

Потому, если вам так НАДО, то МОЖНО есть и после шести часов вечера. Лично я не засну ночью на голодный желудок.

Правда, важно понимать, какая еда будет полезной, а какая непременно отразится на показаниях весов и на отрощенных боках.

[ + – ] Важно понимать, какая еда будет полезной, а какая непременно отразится на показаниях весов

Поздний ужин и хорошая фигура. Что можно есть вечером?

Что же можно есть поздним вечером, если на голодный желудок никак не уснуть? Рекомендую выбирать продукты, богатые клетчаткой. Благодаря им насыщение наступит быстрее, чем желудок будет переполнен едой.

Кроме того, ужин следует готовить из легко усвояемых продуктов, которые не позволят перегружать поджелудочную железу. Ведь стоит учитывать, что она активно работает лишь до 21.00, а после отправляется на "заслуженный отдых".

Важно

Вкусно и здорово. Как и чем разгрузить диету накануне весны

Идеально для позднего приема пищи подойдут тушеные овощи или супы/борщи.

Неплохо включить в поздний ужин и продукты, богатые белками. Например, белую рыбу, курицу или вареные яйца. Отличным дополнением к ним станет свежая зелень.

Несмотря на разыгравшийся к ночи аппетит, не стоит идти у него на поводу: порции должны быть минимальными. Лучше, если они будут составлять примерно треть от привычного объема.

Если вы съели достаточную порцию еды, но аппетит заставляет вас съесть лишнее, пользуйтесь методом с сухой гвоздикой, о котором я рассказываю в видео:

[ + – ] Как укротить свой аппетит? Смотрите видео

Если времени на приготовление рыбы или курицы нет, то можно вполне обойтись омлетом из нескольких яиц.

Также хороший вариант ужина — свежеприготовленный бульон с курицей или индюшатиной. Готовится быстро(закинули в воду пару кусочков курицы, при закипании убрали пенку, добавили целую луковицу, большие дольки моркови. Варим 20- 25 минут, за минуту до приготовления добовляем зелень). Вкусно, полезно и быстро!

Питайтесь полноценно и правильно. И будьте здоровыми и красивыми!

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.