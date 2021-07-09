Обдурити ваги. Як зберегти фігуру, не відмовляючись від звички їсти на ніч

Дієтологи в усьому світі наполягають, що останній прийом їжі повинен бути не пізніше, ніж за три години до сну. Тільки при такому режимі харчування можна зберегти і здоров'я, і фігуру.

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Однак, реальність вносить свої корективи: іноді буває, що нормально поїсти в людини немає ніякої можливості. Тому вечеря починається о годині 9 вечора або пізніше.

Звичайно, це неправильно. Але що робити, якщо їсти хочеться так сильно, що без їжі не заснути?

Режим харчування у всіх повинен бути індивідуальним. Не бачу в цій ситуації особливих проблем. Упевнена, що харчування має бути підлаштоване під індивідуальний ритм життя конкретної людини, а не під загальні рекомендації лікарів.

Тому, якщо вам так ТРЕБА, то МОЖНА їсти і після шостої години вечора. Особисто я не засну вночі на голодний шлунок.

Правда, важливо розуміти, яка їжа буде корисною, а яка неодмінно відіб'ється на цифрах ваг і на великих боках.

[ + – ] Важливо розуміти, яка їжа буде корисною, а яка неодмінно відіб'ється на цифрах ваг

Пізня вечеря і хороша фігура. Що можна їсти ввечері?

Що ж можна їсти пізно ввечері, якщо на голодний шлунок ніяк не заснути? Рекомендую вибирати продукти, багаті клітковиною. Завдяки їм насичення настане швидше, ніж шлунок буде переповнений їжею.

Крім того, вечерю варто готувати з легко засвоюваних продуктів, які не дозволять перевантажувати підшлункову залозу. Адже варто враховувати, що вона активно працює лише до 21.00, а після відправляється на "заслужений відпочинок".

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Ідеально для пізнього прийому їжі підійдуть тушковані овочі або супи/борщі.

Непогано включити в пізню вечерю і продукти, багаті білками. Наприклад, білу рибу, курку або варені яйця. Чудовим доповненням до них стане свіжа зелень.

Незважаючи на апетит, що розігрався до ночі, не варто йти в нього на поводу: порції повинні бути мінімальними. Краще, якщо вони будуть становити приблизно третину від звичного обсягу.

Якщо ви з'їли достатню порцію їжі, але апетит змушує вас з'їсти зайве, користуйтеся методом із сухою гвоздикою, про який я розповідаю у відео:

[ + – ] Як приборкати свій апетит? Дивіться відео

Якщо часу на приготування риби або курки немає, то можна цілком обійтися омлетом з декількох яєць.

Також хороший варіант вечері — свіжоприготований бульйон з куркою або індичатиною. Готується швидко (закинули у воду кілька шматочків курки, при закипанні прибрали пінку, додали цілу цибулину, великі часточки моркви. Варимо 20-25 хвилин, за хвилину до приготування додаємо зелень). Смачно, корисно і швидко!

Харчуйтеся повноцінно і правильно. І будьте здоровими та красивими!

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.