Погоджуйтеся не погоджуватися. Десять фраз, які докорінно змінять ваше життя

Навчитися говорити ці фрази значить цілком змінити своє життя.

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1. "Ти зробив(ла) мені боляче".

Не треба боятися дати комусь знати, що він заподіяв вам біль. Якщо вам дійсно важлива ця людина, потрібно прояснити стосунки, а не накопичувати образу, через що ви потім можете зірватися й зробити вашим стосункам ще гірше.

2. "Я був(ла) неправий(а)".

З іншого боку, не варто боятися визнати, що ви помилилися, що це ваша вина. Спочатку це може бути важко, але в підсумку це стане великим полегшенням.

3. "Ні".

Учитися говорити "ні" — це повільний і поступовий процес, але він змінює життя. Ми за звичкою говоримо "так" настільки багатьом речам, що іноді забуваємо, на що саме погоджувалися. Говорячи "ні", ми уникаємо небажаного стресу та непотрібних зобов'язань.

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4. "Я не згоден".

Погоджуйтеся не погоджуватися! Говорити те, що ви думаєте, у що не вірите, або захищати те, у чому ви переконані, — це не злочин. Іноді потрібно озвучувати свою думку людям, щоб вони розуміли, з ким мають справу.

5. "З мене досить".

Коли ви більше не можете терпіти щось, ви повинні це прояснити. Люди повинні знати, що ви відчуваєте, коли вони переходять межу, що ви не збираєтеся терпіти їхнє погане ставлення до вас.

6. "Це не ваша справа".

Ви маєте право захищати свій особистий простір і особисте життя. Коли люди самі напрошуються у ваше життя, ви можете ввічливо дати їм знати, що їх там ніхто не чекає, але ви цінуєте їхню участь.

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7. "Я не знаю".

Люди готові сказати що-завгодно, але тільки не "Я не знаю". Але правда в тому, що всі ми продовжуємо вчитися, ніхто не знає відповіді на всі питання, навіть якщо деякі з них здаються іншим очевидними. Не бійтеся сказати, що ви не знаєте, — насправді так роблять розумні та чесні люди.

8. "Мені страшно".

Що нас робить людьми, так це наша вразливість. Не бійтеся сказати, що ви чогось боїтеся. Це дасть іншим зрозуміти, що ви чесні з собою і що вони можуть вам допомогти або підтримати вас.

9. "Я хочу побути один/одна".

Просити час для себе, щоб ні на що не відволікатися та подумати про своє життя, — це потрібно. Це самоочищення, зцілення своєї душі. Нам усім часом потрібен час перезарядитися й обдумати своє життя. Не бійтеся просити особистий час і простір навіть у найближчих своїх людей.

10. "Я тебе люблю".

У вас немає гарантій, що людина відповість вам тим же, але якщо ви це відчуваєте, якщо це у вашому серці, тоді будьте досить сміливими, щоб сказати це. Ніхто не знає, що буде завтра, а ці три слова можуть все змінити.

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