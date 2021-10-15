Соглашайтесь не соглашаться. Десять фраз, которые в корне изменят вашу жизнь

Научиться говорить эти фразы, значит в кopнe пoмeнять cвoю жизнь.

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1. "Ты сделал(а) мне больно".

Не надо бояться дать кому-то знать, что он причинил вам боль. Если вам действительно важен этот человек, нужно прояснить отношения, а не накапливать обиду, из-за чего вы потом можете сорваться и сделать вашим отношениям еще хуже.

2. "Я был(а) неправ(а)".

С другой стороны, не стоит бояться признать, что вы ошиблись, что это ваша вина. Поначалу это может быть трудно, но в итоге это станет большим облегчением.

3. "Нет".

Учиться говорить "нет" — это медленный и постепенный процесс, но он меняет жизнь. Мы по привычке говорим "да" так многим вещам, что иногда забываем, на что именно соглашались. Говоря "нет" мы избегаем нежелательного стресса и ненужных обязательств.

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4. "Я не согласен".

Соглашайтесь не соглашаться! Говорить то, что вы думаете, во что не верите, или защищать то, в чем вы убеждены — это не преступление. Иногда нужно озвучивать свое мнение людям, чтобы они понимали, с кем имеют дело.

5. "С меня хватит".

Когда вы больше не можете терпеть что-то, вы должны это прояснить. Люди должны знать, что вы чувствуете, когда они переходят черту, что вы не собираетесь терпеть их плохое обращение с вами.

6. "Это не ваше дело".

Вы имеете право защищать свое личное пространство и личную жизнь. Когда люди сами напрашиваются в вашу жизнь, вы можете вежливо дать им знать, что их там никто не ждет, но вы цените их участие.

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7. "Я не знаю".

Люди готовы сказать что-угодно, но только не "Я не знаю". Но правда в том, что все мы продолжаем учиться, никто не знает ответы на все вопросы, даже если некоторые из них кажутся остальным очевидными. Не бойтесь сказать, что вы не знаете — на самом деле так делают умные и честные люди.

8. "Мне страшно".

Что нас делает людьми, так это наша уязвимость. Не бойтесь сказать, что вы чего-то боитесь. Это даст другим понять, что вы честны с собой, и что они могут вам помочь или поддержать вас.

9. "Я хочу побыть один/одна".

Просить время для себя, чтобы ни на что не отвлекаться и подумать о своей жизни — это нужно. Это самоочищение, исцеление своей души. Нам всем порой нужно время перезарядиться и обдумать свою жизнь. Не бойтесь просить личное время и пространство даже у самых близких своих людей.

10. "Я тебя люблю".

У вас нет гарантий, что человек ответит вам тем же, но если вы это чувствуете, если это в вашем сердце, тогда будьте достаточно смелыми, чтобы сказать это. Никто не знает, что будет завтра, а эти три слова могут все изменить.

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