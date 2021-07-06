Телу — время. Когда лучше всего заниматься спортом и физическими упражнениями

По мнению ученых, лучшее время для занятий спортом — ранний вечер. Ранним вечером температура нашего тела достигает максимума, что ускоряет обмен веществ и делает мышцы более эластичными.

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В результате, физические упражнения оказываются наиболее эффективными, а риск растяжений или травм сводится к минимуму.

Кроме этого, вечер — это время, когда важные вопросы уже решены, можно расслабиться и посвятить время себе и своему телу.

От чего зависит время тренировок?

Все очень индивидуально. Ведь, это зависит от большого количества факторов: распорядка дня, питания, привычек и многих других. На что же нужно обратить внимание для планирования самого оптимального времени для занятий спортом?

В первую очередь, здесь стоит сказать о таком понятии, как циркадные ритмы. Это внутренние состояния нашего организма, которые трансформируются в течение суток.

Например, известно, что температура тела колеблется от 36°C с утра до 37°C ближе к ночи. Кроме того, варьируется и уровень кортизола в крови. Это гормон, который мобилизует силы организма при стрессе или сильных нагрузках. Его показатель, наоборот, снижается к вечеру.

Эти и еще много других показателей, таких, как колебания давления, пульса, частота сердцебиения, влияют на нашу эффективность в разное время суток, а по циркадным ритмам людей делят на "сов" и "жаворонков".

Мне стоит заниматься по утрам, если:

Я работаю до позднего вечера и сильно устаю. Занимаясь с утра, можно быть уверенным, что никакие рабочие, семейные дела или усталость не помешают тренировке.

Я не высыпаюсь. Для крепкого сна следует исключить физические нагрузки хотя бы за два часа до того, как лечь в постель.

Проснувшись, я чувствую себя разбитым. Зарядка – отличный способ взбодриться.

Я рано встаю и рано ложусь спать. Утренние тренировки отлично подходят "жаворонкам". В это время ваш организм самостоятельно подготавливается к нагрузке.

Мне стоит заниматься днем, если:

Я работаю в офисе. Целый день в сидячем положении явно не принесёт пользу вашему организму. Можно устраивать себе спортивные перерывы в середине рабочего дня.

Утром мне сложно проснуться раньше, а вечером не хватает сил. Тогда такая тренировка – идеальный вариант. Конечно, если вам позволяет ваш рабочий график.

Я хочу увеличить силу и набрать мышечную массу. Считается, что повышение температуры тела во второй половине дня способствует тренировкам именно для этих целей.

Важно! Не следует тренироваться сразу после обеда, дайте вашему желудку хотя бы пару часов на то, чтобы переварить пищу.

Мне стоит заниматься вечером, если:

После рабочего дня я чувствую прилив сил. Часто в организмах «сов» все работает наоборот. Например, температура тела к вечеру снижается, в следствии чего увеличивается работоспособность.

Я хочу расслабиться. Вечер отлично подходит для йоги, лёгкой аэробики и растяжки.

Я хочу развить гибкость. Время с 16 часов считается наиболее подходящим для таких тренировок. В эти часы ваша выносливость велика, а мышцы лучше прогреты.

Но не стоит забывать и о возможности тренировок в ночное время суток.

Мне стоит заниматься ночью, если:

Я предпочитаю скоростные и силовые тренировки. Считается, что такие нагрузки "работают на вас" во второй половине дня и до полуночи.

Я абсолютная "сова", сплю до обеда и активизируюсь по ночам. Врачи, тренеры и профессиональные спортсмены не видят в ночных тренировках ничего плохого, а значит, вы можете заниматься тогда, когда вам комфортно.

Мое сексуальное желание возрастает по ночам. Говорят, что это самый верный способ проследить за выбросом тестостерона, который отвечает не только за либидо, но и за физическую активность.

Лично мне более всего для тренировок подходит ранний вечер.Проверено временем.Хотя если поменять привычки и режим работы, то возможны варианты.

А в какое время комфортнее всего тренироваться вам?

Первоисточник.