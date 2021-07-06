Тілу — час. Коли найкраще займатися спортом і фізичними вправами

На думку вчених, найкращий час для занять спортом — ранній вечір. Рано ввечері температура нашого тіла досягає максимуму, що прискорює обмін речовин і робить м'язи більш еластичними.

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Унаслідок, фізичні вправи виявляються найбільш ефективними, а ризик розтягувань або травм зводиться до мінімуму.

Крім цього, вечір — це час, коли важливі питання вже розвʼязані, можна розслабитися і присвятити час собі та своєму тілу.

Від чого залежить час тренувань?

Усе дуже індивідуально. Адже, це залежить від великої кількості факторів: розпорядку дня, харчування, звичок і багатьох інших. На що ж потрібно звернути увагу для планування найоптимальнішого часу для занять спортом?

Насамперед, тут варто сказати про таке поняття, як циркадні ритми. Це внутрішні стану нашого організму, які трансформуються протягом доби.

Наприклад, відомо, що температура тіла коливається від 36°C з ранку до 37°C ближче до ночі. Крім того, варіюється і рівень кортизолу в крові. Це гормон, який мобілізує сили організму під час стресу або сильних навантажень. Його показник, навпаки, знижується до вечора.

Ці та ще багато інших показників, таких, як коливання тиску, пульсу, частота серцебиття, впливають на нашу ефективність в різний час доби, а за циркадними ритмами людей ділять на "сов" і "жайворонків".

Мені варто займатися вранці, якщо:

я працюю до пізнього вечора і сильно втомлююся. Займаючись з ранку, можна бути впевненим, що ніякі робочі, сімейні справи або втома не завадять тренуванню;

я не висипаюся. Для міцного сну варто усунути фізичні навантаження хоча б за дві години до того, як лягти в ліжко;

прокинувшись, я відчуваю себе розбитим. Зарядка — відмінний спосіб підбадьоритися;

я рано встаю і рано лягаю спати. Ранкові тренування відмінно підходять "жайворонків". У цей час ваш організм самостійно готується до навантаження.

Мені варто займатися вдень, якщо:

я працюю в офісі. Цілий день в сидячому положенні очевидно не принесе користь вашому організму. Можна влаштовувати собі спортивні перерви в середині робочого дня;

уранці мені складно прокинутися раніше, а ввечері не вистачає сил. Тоді таке тренування — ідеальний варіант. Звичайно, якщо вам дозволяє ваш робочий графік;

я хочу збільшити силу і набрати м'язову масу. Вважається, що підвищення температури тіла в другій половині дня сприяє тренуванням саме для цих цілей.

Важливо! Не варто тренуватися відразу після обіду, дайте вашому шлунку хоча б кілька годин на те, щоб перетравити їжу.

Мені варто займатися ввечері, якщо:

після робочого дня я відчуваю прилив сил. Часто в організмах «сов» все працює навпаки. Наприклад, температура тіла до вечора знижується, за рахунок чого збільшується працездатність;

я хочу розслабитися. Вечір відмінно підходить для йоги, легкої аеробіки і розтяжки;

я хочу розвинути гнучкість. Час із 16 годин вважається найбільш підходящим для таких тренувань. У ці години ваша витривалість велика, а м'язи краще прогріті;

але не варто забувати і про можливість тренувань у нічний час доби.

Мені варто займатися вночі, якщо:

я віддаю перевагу швидкісним і силовим тренуванням. Вважається, що такі навантаження "працюють на вас" у другій половині дня і до півночі;

я абсолютна "сова", сплю до обіду й активізуюсь вночі. Лікарі, тренери та професійні спортсмени не бачать у нічних тренуваннях нічого поганого, а значить, ви можете займатися тоді, коли вам комфортно;

моє сексуальне бажання зростає ночами. Кажуть, що це найправильніший спосіб простежити за викидом тестостерону, який відповідає не тільки за лібідо, але й за фізичну активність.

Особисто мені найбільше для тренувань підходить ранній вечер. Перевірено часом. Хотя якщо змінити звички і режим роботи, то можливі варіанти.

А в який час найкомфортніше тренуватися вам?

Першоджерело.