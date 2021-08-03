Сусід Кейт Міддлтон і принца Вільяма загримів до в'язниці за незвичайну крадіжку зі зломом

Чоловік заліз у чужий будинок, звідки виніс труси і секс-іграшку. Тепер два роки він проведе за ґратами.

30-річний Джозеф Мелхадо з Анмера в Норфолку засуджений суддею Ентоні Бейтом до двох років тюремного ув'язнення за те, що увірвався в чужий будинок і скоїв крадіжку, повідомляє Eastern Daily Press.

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Грабіжник живе в тому ж селі, де розташована офіційна резиденція принца Вільяма і Кейт Міддлтон Анмер Холл. Злочин ставлся у Віггенхолл-Сент-Джерманс. У вересні минулого року чоловік проник у чуже житло, звідки виніс трусики і секс-іграшку. Навіть адвокат підозрюваного Ніколас Бліні зазначив, що цей випадок "був дуже незвичайним".

Під час суду Мелхадо зізнався, що це був його другий злочин. Тепер він не тільки потрапить до в'язниці, але ще й виплатить потерпілому додатковий збір у розмірі 149 фунтів стерлінгів у Королівському суді Норвіча.

Що стосується резиденції герцогів Кембриджських, яка розташована в Анмері, то вона являє собою будинок у георгіанському стилі з 10 спальнями. Він був придбаний Sandringham Estate через деякий час після того, як королева Вікторія купила нерухомість, і раніше здавався в оренду власникам бізнесу, державним службовцям та членам британської королівської сім'ї.

[ + – ] Анмер Холл — резиденція герцогів Кембриджських

Анмер Холл став весільним подарунком королеви герцога і герцогині Кембриджських у 2011 році. Пара побудувала на території маєтку курник і розвела пасіку. Тепер на різдвяних листівках герцога і герцогині часто з'являються сімейні фотографії з дітьми за межами резиденції.

Нагадаємо, Кейт і Вільям не заперечують того, що відправлять старшого сина, принца Джорджа, в школу-інтернат. Однак подружжя підкреслили, що рішення про це будуть ухвалювати разом із хлопчиком, прислухавшись до його думки.