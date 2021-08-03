Сосед Кейт Миддлтон и принца Уильяма загремел в тюрьму за необычную кражу со взломом

Мужчина влез в чужой дом, откуда вынес трусы и секс-игрушку. Теперь два года он проведет за решеткой.

30-летний Джозеф Мелхадо из Анмера в Норфолке приговорен судьей Энтони Бейтом к двум годам тюремного заключения за то, что ворвался в чужой дом и совершил кражу, сообщает Eastern Daily Press.

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Грабитель живет в той же деревне, где расположена официальная резиденция принца Уильяма и Кейт Миддлтон Анмер Холл. Преступление имело место в Виггенхолл-Сент-Джерманс. В сентябре прошлого года мужчина проник в чужое жилье, откуда вынес трусики и секс-игрушку. Даже адвокат подозреваемого Николас Блини отметил, что этот случай "был очень необычным".

Во время суда Мелхадо признался, что это было его второе преступление. Теперь он не только попадет в тюрьму, но еще и выплатит потерпевшему дополнительный сбор в размере 149 фунтов стерлингов в Королевском суде Норвича.

Что касается резиденции герцогов Кембриджских, которая расположена в Анмере, то она представляет собой дом в георгианском стиле с 10-ю спальнями. Он был приобретен Sandringham Estate через некоторое время после того, как королева Виктория купила недвижимость, и ранее сдавался в аренду владельцам бизнеса, государственным служащим и членам британской королевской семьи.

[ + – ] Анмер Холл – резиденция герцогов Кембриджских

Анмер Холл был стал свадебным подарком королевы герцогу и герцогине Кембриджским в 2011 году. Пара построила на территории поместья курятник и развела пасеку. Теперь на рождественских открытках герцога и герцогини часто появляются семейные фотографии с детьми за пределами резиденции.

Напомним, Кейт и Уильям не исключают того, что отправят старшего сына, принца Джорджа, в школу-интернат. Однако супруги подчеркнули, что решение об этом будут принимать вместе с мальчиком, прислушавшись к его мнению.