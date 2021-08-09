Кейт Міддлтон опублікувала нове фото принцеси Шарлотти з метеликами

Крім зображення принцеси Шарлоти, герцогиня Кембриджська опублікувала ще пару знімків.

Герцогиня Кембриджська поділилася в офіційному Instagram-акаунті, а також у Twitter новим знімком 6-річної дочки, принцеси Шарлотти. Дівчинка позує серед квітів, не дивлячись у камеру і тримаючи в руках метелика. Крім цього знімка, Кейт додала в публікацію ще два кадри з метеликами.

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На дівчинці — синя футболка від бренду John Lewis & Partners і рожеві шорти з білим квітковим малюнком.

Цей пост присвячений ініціативі Big Butterfly Count, яка, згідно з веб-сайтом підрахунку, спонукає жителів Великобританії "оцінювати здоров'я нашого довкілля, просто підраховуючи кількість і тип метеликів (і деяких денних метеликів), яких ми бачимо".

"Ми хотіли поділитися цими красивими метеликами Павиче око та Червоного адмірала в межах ініціативи Big #ButterflyCount, що проводиться по всій Великобританії", — написали герцог і герцогиня в соцмережі.

Як відомо, усі знімки своїх дітей Кейт Міддлтон робить сама, оскільки давно та професійно захоплюється фотографією. Найчастіше нові портрети її синів і дочки з'являються до їхніх днів народження або на Різдво.

Крім сімейної фотографії, Кейт спеціалізується на серйозних суспільних проектах. Так, її роботи увійшли в книгу-фотоальбом "Тримайся", присвячену боротьбі британців із пандемією коронавірусу, а також експонуються на виставці Імперського військового музею, присвяченій 75-річчю визволення Освенціму. На знімках показані люди, які пережили Голокост, і їхні онуки.