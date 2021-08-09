Кейт Миддлтон опубликовала новое фото принцессы Шарлотты с бабочками

Кроме изображения принцессы Шарлоты, герцогиня Кембриджская опубликовала еще пару снимков.

Герцогиня Кембриджская поделилась в официальном Instagram-аккаунте, а также в Twitter новым снимком 6-летней дочери, принцессы Шарлотты. Девочка позирует среди цветов, не смотря в камеру и держа в руках бабочку. Кроме этого снимка, Кейт добавила в публикацию еще два кадра с бабочками.

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На девочке – синяя футболка от бренда John Lewis & Partners и розовые шорты с белым цветочным рисунком.

Этот пост посвящен инициативе Big Butterfly Count, которая, согласно веб-сайту подсчета, побуждает жителей Великобритании "оценивать здоровье нашей окружающей среды, просто подсчитывая количество и тип бабочек (и некоторых дневных бабочек), которых мы видим".

"Мы хотели поделиться этими красивыми бабочками Павлина и Красного Адмирала в рамках инициативы Big #ButterflyCount, проводимой по всей Великобритании", – написали герцог и герцогиня в соцсети.

Как известно, все снимки своих детей Кейт Миддлтон делает сама, поскольку давно и профессионально увлекается фотографией. Чаще всего новые портреты ее сыновей и дочери появляются к их дням рождения или на Рождество.

Помимо семейной фотографии, Кейт специализируется на серьезных общественных проектах. Так, ее работы вошли в книгу-фотоальбом "Держись", посвященную борьбе британцев с пандемией коронавируса, а также экспонируются на выставке Имперского военного музея, посвященной 75-летию освобождения Освенцима. На снимках показаны люди, пережившие Холокост, и их внуки.