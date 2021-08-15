Виплюньте зубочистку! 5 неочевидних правил догляду за зубами

Факторів, які впливають на красу і здоров'я зубів — безліч. Навіть купівля зубної щітки останньої моделі — далеко не гарантія того, що ваші зуби будуть здоровими.

Доктор медичних наук, стоматолог-ортопед Олексій Біда виділив кілька правил догляду за ротовою порожниною, які ви могли випустити з уваги.

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Правило 1: Чистити зуби хоча б 3 хвилини

Найчастіше, збираючись на роботу, ми в поспіху чистимо тільки зону посмішки і в цілому приділяємо гігієні не більше хвилини. У таких умовах шансів на те, що ви якісно видалите весь наліт, практично не залишається, навіть якщо ви використовуєте електрощітку.

[ + – ] Розділіть ротову порожнину на 4 сектори і приділяйте хоча б по 30 секунд кожному Фото: pexels.com

В ідеалі приділяти гігієні ротової порожнини приблизно 5-10 хвилин і, крім щітки, використовувати додаткові гаджети: скребок для язика, флоси або йоржики, іригатор.

Для зручності можна візуально розділити ротову порожнину на 4 сектори і приділяти хоча б по 30 секунд на кожен.

Правило 2: Чистіть не тільки зуби

Ми забуваємо, що ротова порожнина — це ще й тканини пародонту, язик. Дуже важливо приділяти увагу не тільки кожному зубу, але й лінії ясен, і язику.

Легкий масаж ясен допоможе зміцнити м'які тканини, а пройшовшись зубною щіткою по лінії ясен, ви приберете шкідливі бактерії.

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Чистка язика — не менш важливий етап у домашній гігієні ротової порожнини. Наліт, який накопичується на язику, може стати причиною карієсу і запалення ясен. Якщо чистити язик двічі на день, це не тільки допоможе захистити зуби та ясна, але й дозволить уникнути неприємного запаху, який з'являється внаслідок накопичення нальоту.

Кажуть, що після щоденного чищення язика краще відчувається смак їжі.

[ + – ] Дуже важливо приділяти увагу не тільки кожному зубу, але й лінії ясен, і язику. Фото: pexels.com

Правило 3: Виплюньте зубочистку

Припиніть її гризти і грати нею в роті. Та й у цілому не можна сказати, що зубочистка чимось допомагає: якісно їжу з проміжків не дістає, а ось яснам нашкодити може. А якщо зубочистка вільно проходить між зубами — є сенс прийти на консультацію до стоматолога для відновлення контактного пункту. Використовуйте зубні йоржики.

[ + – ] Якщо зубочистка вільно проходить між зубами — є сенс прийти на консультацію до стоматолога Фото: pexels.com

Правило 4: Рідше перекушуйте

Часті перекуси можуть стати причиною виникнення карієсу. Справа в тому, що після прийому їжі pH і буферна ємність слини знижуються, і їм необхідно три години, щоб відновитися. Якщо ці два показники на високому рівні — природний захисний бар'єр працює, і стійкість до карієсу теж знаходиться на високому рівні. Якщо ми каву заїдаємо печивком, потім їмо горіхи, після чого пригостилися ще яким-небудь смаколиком — рівень pH і буферна ємність слини не встигатимуть відновитися, що ставить під загрозу здоров'я зубів.

[ + – ] Часті перекуси можуть стати причиною виникнення карієсу Фото: pexels.com

Пам'ятайте, що 3-годинний проміжок між прийомами їжі допоможе зберегти в хорошому стані не тільки фігуру, але й зуби!

Правило 5: Ведіть здоровий спосіб життя і правильно харчуйтеся!

Рот — це дзеркало здоров'я організму, і хороший лікар за станом ротової порожнини завжди зможе визначити, чи є у вас захворювання печінки, підшлункової залози, серця або шлунково-кишкового тракту.

Піклуйтеся про себе: їжте більше рослинної їжі, кисломолочних продуктів і легких білків, займайтеся спортом і виділяйте час на якісний відпочинок — організм скаже вам "спасибі" і це благотворно вплине на здоров'я зубів.