Выплюньте зубочистку! 5 неочевидных правил ухода за зубами

Факторов, которые влияют на красоту и здоровье зубов — великое множество. Даже приобретение зубной щетки самой последней модели — далеко не гарантия того, что ваши зубы будут здоровыми.

Доктор медицинских наук, стоматолог-ортопед Алексей Беда выделил несколько правил в уходе за ротовой полостью, которые вы могли упустить из внимания.

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Правило 1: Чистить зубы хотя бы 3 минуты

Чаще всего, собираясь на работу, мы в спешке чистим только зону улыбки и в целом уделяем гигиене не более минуты. В таких условиях шансов на то, что вы качественно удалите весь налет, практически не остается, даже если вы используете электрощетку.

[ + – ] Разделите ротовую полость на 4 сектора и уделяйте хотя бы по 30 секунд каждому Фото: pexels.com

В идеале уделять гигиене ротовой полости около 5-10 минут и, кроме щетки, использовать дополнительные гаджеты: скребок для языка, флоссы или ершики, ирригатор.

Для удобства можно визуально разделить ротовую полость на 4 сектора и уделять хотя бы по 30 секунд на каждый.

Правило 2: Чистите не только зубы

Мы забываем, что ротовая полость — это еще и ткани пародонта, язык. Очень важно уделять внимание не только каждому зубу, но и линии десен, и языку.

Легкий массаж десен поможет укрепить мягкие ткани, а пройдясь зубной щеткой по линии десен, вы уберете вредные бактерии.

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Чистка языка — не менее важный этап в домашней гигиене ротовой полости. Налет, который скапливается на языке, может стать причиной кариеса и воспаления десен. Если чистить язык дважды в день, это не только поможет защитить зубы и десны, но и позволит избежать неприятного запаха, который появляется вследствие накопления налета.

Говорят, что после ежедневной чистки языка лучше ощущается вкус пищи.

[ + – ] Очень важно уделять внимание не только каждому зубу, но и линии десен, и языку. Фото: pexels.com

Правило 3: Выплюньте зубочистку

Перестаньте ее грызть и играть ею во рту. Да и в целом нельзя сказать, что зубочистка чем-то помогает: качественно еду из промежутков не достает, а вот деснам навредить может. А если зубочистка свободно проходит между зубами — есть смысл прийти на консультацию к стоматологу для восстановления контактного пункта. Используйте зубные ершики.

[ + – ] Если зубочистка свободно проходит между зубами — есть смысл прийти на консультацию к стоматологу Фото: pexels.com

Правило 4: Реже кусочничайте

Частые перекусы могут стать причиной возникновения кариеса. Дело в том, что после приема пищи pH и буферная емкость слюны снижаются, и им необходимо три часа, чтобы восстановиться. Если эти два показателя на высоком уровне — естественный защитный барьер работает, и устойчивость к кариесу тоже находится на высоком уровне. Если мы кофе заедаем печенюшкой, затем грызем орехи, после чего угостились еще какой-либо вкусняшкой — уровень pH и буферная емкость слюны не будут успевать восстановиться, что ставит под угрозу здоровье зубов.

[ + – ] Частые перекусы могут стать причиной возникновения кариеса Фото: pexels.com

Помните, что 3-часовой промежуток между приемами пищи поможет сохранить в хорошем состоянии не только фигуру, но и зубы!

Правило 5: Ведите здоровый способ жизни и правильно питайтесь!

Рот — это зеркало здоровья организма, и хороший врач по состоянию ротовой полости всегда сможет определить, есть ли у вас заболевания печени, поджелудочной железы, сердца или желудочно-кишечного тракта.

Заботьтесь о себе: ешьте больше растительной пищи, кисломолочных продуктов и легких белков, занимайтесь спортом и выделяйте время на качественный отдых — организм скажет вам "спасибо" и это благотворно повлияет на здоровье зубов.