Детоубийство или ритуалы: ученые раскрыли правду о жутких захоронениях младенцев иберийской культуры

Ученых давно удивляли захоронения младенцев в домах иберийцев, которые жили на Пиренейском полуострове в железном веке. У археологов были разные теории, от детоубийства до ритуалов.

Related video

Недавнее исследование пролило новый свет на погребальные практики иберийской культуры, в частности на новорожденных, найденных в жилых помещениях. Вопреки предыдущим предположениям, исследователи пришли к выводу, что эти младенцы умерли по естественным причинам, таким как преждевременные роды или осложнения во время родов, а не из-за ритуальных практик, пишет Phys.org.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Этот вывод сделали на основе инновационного анализа детских зубов с использованием передовой микроскопии и технологии синхротронного излучения. В исследовании, в котором проанализированы скелетные останки 45 младенцев, удалось применить методы оптической микроскопии и микрофлуоресценции для определения моментов рождения и смерти с чрезвычайной точностью.

В исследовании, в котором проанализированы скелетные останки 45 младенцев, удалось применить методы оптической микроскопии и микрофлуоресценции Фото: Biological Anthropology Unit, UAB

Команда смогла определить ключевые биологические маркеры, такие как неонатальная линия в зубах, которая формируется примерно в момент рождения. Этот революционный метод позволил исследователям сделать вывод, что многие младенцы в иберийских поселениях не переживали рождения или умирали вскоре после него, что связано с осложнениями здоровья, а не с детоубийством или жертвенными ритуалами.

Иберийская культура, известная своими поселениями железного века вдоль восточного и южного побережья Пиренейского полуострова, обычно практиковала кремацию как погребальный обычай. Однако находка некремированных новорожденных, похороненных в бытовых или производственных помещениях, вызвала дискуссии среди ученых.

Хотя некоторые предполагали ритуальные причины этих захоронений, исследование предлагает убедительные доказательства того, что смерть этих младенцев была следствием природных факторов, что отражает высокий уровень детской смертности, характерный для этого периода.

Важно

Оставляет след не только на зубах: археологи нашли новый источник информации о курильщиках прошлого

Выводы ученых не только дают представление об иберийских погребальных практиках, но и представляют надежный метод изучения детской смертности в древних популяциях. Используя синхротронное излучение для анализа элементного состава зубов, например, вариаций уровня цинка, исследователи смогли подтвердить свои гистологические данные с еще большей точностью.

Ранее Фокус писал о странном кладбище, обнаруженном польскими археологами. В нем смешались захоронения разных культур, что озадачило ученых.

Также мы рассказывали о древней ДНК, которую недавно исследовали ученые. Оказалось, что она скрывала 12000 лет истории человечества.