Дітовбивство чи ритуали: вчені розкрили правду про моторошні поховання немовлят іберійської культури

Учених давно дивували поховання немовлят у будинках іберійців, які жили на Піренейському півострові в залізному віці. Археологи мали різні теорії, від дітовбивства до ритуалів.

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Нещодавнє дослідження пролило нове світло на поховальні практики іберійської культури, зокрема на новонароджених, знайдених у житлових приміщеннях. Всупереч попереднім припущенням, дослідники дійшли висновку, що ці немовлята померли з природних причин, таких як передчасні пологи або ускладнення під час пологів, а не через ритуальні практики, пише Phys.org.

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Цей висновок зробили на основі інноваційного аналізу дитячих зубів із використанням передової мікроскопії та технології синхротронного випромінювання. У дослідженні, в якому проаналізовано скелетні останки 45 немовлят, вдалося застосувати методи оптичної мікроскопії та мікрофлуоресценції для визначення моментів народження і смерті з надзвичайною точністю.

У дослідженні, в якому проаналізовано скелетні останки 45 немовлят, вдалося застосувати методи оптичної мікроскопії та мікрофлуоресценції Фото: Biological Anthropology Unit, UAB

Команда змогла визначити ключові біологічні маркери, такі як неонатальна лінія в зубах, яка формується приблизно в момент народження. Цей революційний метод дозволив дослідникам зробити висновок, що багато немовлят в іберійських поселеннях не переживали народження або помирали незабаром після нього, що пов'язано з ускладненнями здоров'я, а не з дітовбивством чи жертовними ритуалами.

Іберійська культура, відома своїми поселеннями залізного віку вздовж східного і південного узбережжя Піренейського півострова, зазвичай практикувала кремацію як поховальний звичай. Однак знахідка некремованих новонароджених, похованих у побутових чи виробничих приміщеннях, викликала дискусії серед науковців.

Хоча дехто припускав ритуальні причини цих поховань, дослідження пропонує переконливі докази того, що смерть цих немовлят була наслідком природних факторів, що відображає високий рівень дитячої смертності, характерний для цього періоду.

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Висновки вчених не лише дають уявлення про іберійські поховальні практики, але й представляють надійний метод вивчення дитячої смертності в давніх популяціях. Використовуючи синхротронне випромінювання для аналізу елементного складу зубів, наприклад, варіацій рівня цинку, дослідники змогли підтвердити свої гістологічні дані з ще більшою точністю.

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